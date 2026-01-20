Στέφανος Παπαδόπουλος: Την Πέμπτη 22/1 θα καταθέσει ενώπιον του ανακριτή κατά του Γιώργου Μαζωνάκη

Την προσεχή Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου, ο Στέφανος Παπαδόπουλος θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή για να υποστηρίξει τη μήνυση που κατέθεσε κατά του Γιώργου Μαζωνάκη για ασέλγεια. Ο νεαρός αναμένεται να παραδώσει στις αρχές κρίσιμα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Στη συνέχεια, η δικαστική διαδικασία θα επικεντρωθεί στις καταθέσεις των μαρτύρων που έχουν προταθεί από την πλευρά του καταγγέλλοντος. Πρόκειται για πρόσωπα που είτε προτάθηκαν άμεσα είτε αναφέρονται στο δικόγραφο, η συμβολή των οποίων θεωρείται καθοριστική για την εξέλιξη της έρευνας.

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κύκλου, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα κληθεί να καταθέσει το δικό του υπόμνημα παροχής εξηγήσεων και η κίνηση αυτή αποτελεί το επόμενο θεσμικό βήμα προκειμένου ο γνωστός καλλιτέχνης να τοποθετηθεί επίσημα απέναντι στις βαρύτατες κατηγορίες.

Όλα όσα αποκάλυψε ο δικηγόρος του Stef

«Κινήθηκε ταχύτατα η δικαιοσύνη. Καλείται την Πέμπτη να καταθέσει ενόρκως πλέον, πέρα της μήνυσης που έχει υποβληθεί το τι πραγματικά έχει γίνει με λεπτομέρειες, κι άλλες λεπτομέρειες. Σίγουρα να μπορέσει να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν αυτά που λέει και, τις επόμενες ημέρες μάλιστα πρώτη φορά θα κληθούν και οι μάρτυρες που έχουν κληθεί και από εμάς αλλά και οι υπό διερεύνηση μάρτυρες που αναφέροντα στο δικόγραφο της μηνύσεως.

Θα καταθέσει ο Στέφανος Παπαδόπουλος πρώτα, θα καταθέσει τα έγγραφά του, θα κληθούν οι μάρτυρές, και θα καταθέσει σίγουρα ο μηνυμένος υπόμνημα εγγράφων εξηγήσεων. Ακόμα δεν θα καταθέσει μήνυση ο δεύτερος άνθρωπος που ήταν να καταθέσει κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά τις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσει αυτό.

Ο Στέφανος είναι ψυχικά δυναμωμένος και έτοιμος να ξεκινήσει η διαδικασία. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ο θα συνεργαστεί με κάποιο σχήμα σύντομα, είναι κοντά στο να κλείσουν συμφωνία», είπε δικηγόρος του Στέφανου Παπαδόπουλου.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: