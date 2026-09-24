Στάθης Μαντζώρος: Ευχάριστα νέα μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο – Η αποκάλυψη του Μιχάλη Αεράκη

Ο Στάθης Μαντζώρος συνεχίζει την προσπάθεια αποκατάστασής του μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, με την κατάσταση της υγείας του να δείχνει σημάδια βελτίωσης. Ο Μιχάλης Αεράκης μίλησε την Πέμπτη (24/9) στην εκπομπή “Το Πρωινό” για τον φίλο και πρώην συμπρωταγωνιστή του στον “Σασμό”, μεταφέροντας νεότερα για την πορεία της υγείας του.

“Τα νέα είναι ευχάριστα απ’ ό,τι μου είπε η γυναίκα του. Έχει συνέλθει μετά από 13 μήνες. Αναγνωρίζει πρόσωπα, κινεί τα χέρια του. Τα συναισθήματά του… Δεν μπορεί να μιλήσει ακόμα. Με την ευκαιρία αυτή, ζητάω ως Μιχάλης Αεράκης, εκφράζοντας και την οικογένεια, την οικονομική στήριξη. Πρέπει ο Στάθης να πάει σε ένα κέντρο αποκατάστασης και χρειάζεται κάποια χρήματα. Όποιος φίλος μπορεί να βοηθήσει”, ανέφερε αρχικά ο Μιχάλης Αεράκης για τον Στάθη Μαντζώρο.

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“Τον είδα πριν από τέσσερις μήνες που δεν είχε επαφή. Πηγαίνω τακτικά, αλλά απέφευγα να μπω μέσα στο δωμάτιο, δεν ήθελα να τον δω. Την περασμένη φορά όμως είπα “δεν πάει άλλο, θα μπω μέσα” και τον είδα. Ούτε κατάλαβε βέβαια. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, σίγουρα. Προσεύχομαι κάθε μέρα ο Στάθης να σταθεί στα πόδια του, να ξανασμίξουμε σε ένα τηλεοπτικό πλατό ή στο θέατρο που είναι η αγάπη του, να έρθει σε επαφή με την οικογένειά του που λατρεύει”, συμπλήρωσε για τον Στάθη Μαντζώρο ο Μιχάλης Αεράκης.