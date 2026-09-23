Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: “Αυτό είναι κάτι που με πλήγωσε πολύ, βίωσα δυο απώλειες μαζί”

Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη το πρωί της Τετάρτης (23/9) βρέθηκε καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής “Χαμογέλα και πάλι” και παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη. Μεταξύ άλλων η ηθοποιός αναφέρθηκε στην απώλεια της μητέρας της, καθώς επίσης και στο πώς το πένθος της την επηρέασε να αφήσει τον χορό.

Χαρακτηριστικά η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη είπε: “Αν γυρνούσα πίσω τον χρόνο, δε θα άφηνα ποτέ τον χορό. Αυτό είναι κάτι που με έχει πληγώσει πολύ. Τον άφησα γιατί τότε, είχα χάσει τη μαμά μου, ήμουν πολύ μικρή. Η μαμά μου ήταν πολύ μεγάλο στήριγμα για το μπαλέτο που είναι ένας φοβερά δύσκολος δρόμος ο χορός…Και κάπως δε μπορούσα να το συνηθίσω”.

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“Το είχα συνδυάσει μαζί της. Με έναν τρόπο βίωσα δυο απώλειες. Νομίζω ότι το θέατρο και η υποκριτική με θεράπεψαν με έναν τρόπο. Κωμωδία ήθελα να κάνω από τη πρώτη στιγμή που βγήκα από τη σχολή αλλά δε μου ερχόταν. Με είχαν στο μυαλό τους όλοι για πολύ δραματικούς ρόλους”, είπε κλείνοντας η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη.