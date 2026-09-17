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Έφη Ρασσιά: Η «Βάλια» από το «Καφέ της Χαράς» έγινε ρεπόρτερ στο Mega – Βίντεο

Η τηλεοπτική της παρουσία ως "Βάλια" ξεκίνησε το 2003

Έφη Ρασσιά: Η «Βάλια» από το «Καφέ της Χαράς» έγινε ρεπόρτερ στο Mega – Βίντεο
DEBATER NEWSROOM

Η Έφη Ρασσιά η αλλιώς “Βάλια” από το “Καφέ της Χαράς”, έχει πλέον αφήσει πίσω της την εικόνα της ηθοποιού και ακολουθεί έναν διαφορετικό επαγγελματικό δρόμο. Συγκεκριμένα, εργάζεται ως ρεπόρτερ στο Mega και έχει ήδη κάνει τις πρώτες της εμφανίσεις σε ζωντανά ρεπορτάζ, μεταφέροντας τις εξελίξεις από την επικαιρότητα.

Η τηλεοπτική της παρουσία ως “Βάλια” ξεκίνησε το 2003 και την έκανε ιδιαίτερα γνωστή στο κοινό. Χρόνια αργότερα, επέστρεψε στον ίδιο ρόλο και στο remake της σειράς ως ενήλικη πλέον. Στην πορεία, ωστόσο, η Έφη Ρασσιά επέλεξε να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και να αφοσιωθεί στις σπουδές της. Φοίτησε στη Νομική Σχολή Αθηνών και αφότου αποφοίτησε η δημοσιογραφία αποτέλεσε τελικά το επόμενο βήμα της.

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Δείτε παρακάτω σχετικό βίντεο:

Πλέον έχει ενταχθεί στο δυναμικό του Mega και καλύπτει θέματα της επικαιρότητας, έχοντας επιστρέψει στην τηλεόραση από ένα εντελώς διαφορετικό πόστο. Μάλιστα, στις 16 Σεπτεμβρίου έκανε ζωντανή σύνδεση από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, μεταφέροντας τις τελευταίες πληροφορίες για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

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