Ρένια Λουιζίδου: Η εξομολόγηση για τον σύζυγό της -“Είμαστε παντρεμένοι 29 χρόνια, πήραμε το ρίσκο και δούλεψε”

Η Ρένια Λουιζίδου βρέθηκε καλεσμένη το πρωί της Τετάρτης (23/9) στην εκπομπή “Super Κατερίνα”, με αφορμή τη συμμετοχή της στις δύο επιτυχημένες σειρές του Alpha, “Το Σόι σου” και “Φόνοι στο Καμπαναριό”. Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για την πολυετή πορεία της στην τηλεόραση, ενώ παράλληλα, μίλησε για τα 29 χρόνια του γάμου της και τη ζωή της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

“Ήμουν έγκυος στη σειρά “Εσύ φταις”… ταυτόχρονα έκανα άλλη μια σειρά που λεγόταν “Ουδέν πρόβλημα”. Η κοιλιά δε φαινόταν. Είχαμε κάνει τα πρώτα επεισόδια που δε φαινόταν η κοιλιά, σταματήσαμε τρεις μήνες, γέννησα και μετά συνεχίσαμε τα υπόλοιπα. Γέννησα τέλη Σεπτέμβρη…Θα καταλάβεις ότι είμαι έγκυος επειδή δεν έβαφα τα μαλλιά μου και φοράω μια κόκκινη κοντή περούκα”, είπε αρχικά η Ρένια Λουιζίδου.

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“Με τον σύζυγό μου είμαι παντρεμένη από το 1997, 29 χρόνια. Ο γιός μου γεννήθηκε το 2000 και σπουδάζει ΜΜΕ στο Καπποδιστριακό. Δε ξέρω τι είναι αυτό που κάνει επιτυχημένο έναν γάμο. Πολλά μπορείς να πεις και τίποτα να μην είναι. Αν το ξέραμε, θα το κάναμε όλοι. Είναι από το τυχερό σου, τη χημεία ανάμεσα στο ζευγάρι. Σίγουρα όταν περνάει τόσος καιρός, αλλάζουν οι άνθρωποι, το θέμα είναι αν αλλάζουν προς την ίδια κατεύθυνση, ή αν αλλάζει ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί…Είναι πολύ εύκολο να μη συντονιστείς με τον άλλον, το πώς συντονίζεσαι, ένας Θεός το ξέρει…Είναι σίγουρα ο άνθρωπός μου… Δεν ήταν μόνο το οπτικό…”, συμπλήρωσε η Ρένια Λουιζίδου.

“Κάτι μας τράβηξε ο ένας στον άλλον και βήμα-βήμα ήρθαμε πάρα πολύ κοντά. Ανοιχτήκαμε πολύ ο ένας στον άλλον με ειλικρίνεια…και σε πράγματα που δεν είναι εύκολο να πεις… Το πήραμε αυτό το ρίσκο, και δούλεψε. Θυμάμαι ακόμα την πρώτη στιγμή που τον είδα. Αλλά θυμάμαι κι άλλα πολύ σημαντικά από εκεί και πέρα. Ο σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο…”, είπε κλείνοντας η Ρένια Λουιζίδου.