Στάθης Μαντζώρος: Ξεπέρασε τον κίνδυνο ο ηθοποιός – Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του

Ο Στάθης Μαντζώρος, γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά «Σασμός», ο οποίος υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο πριν από λίγους μήνες, φαίνεται πως ξεπέρασε τον κίνδυνο. Οι γιατροί συνεχίζουν τη μάχη για την πλήρη ανάρρωσή του, ενώ ο ίδιος παρουσιάζει μικρά αλλά σταθερά σημάδια βελτίωσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Ελισάβετ Οικονόμου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η κατάσταση της υγείας του Στάθη Μαντζώρου είναι πλέον σταθερή, αν και οι θεράποντες ιατροί διατηρούν την επιφυλακτικότητά τους.

Νεότερα για την πορεία του ηθοποιού μετέφερε και ο λυράρης Ηλίας Παλιουδάκης, πρώην συνεργάτης του στη σειρά, επιβεβαιώνοντας τα ενθαρρυντικά σημάδια στην πρωινή εκπομπή του Alpha.

«Είχαμε συγκλονιστεί από το γεγονός αυτό, όταν το μάθαμε. Το παλικάρι έχει ξεπεράσει τον μεγάλο κίνδυνο. Καθημερινά και ο Νίκος Τερζής μιλάει με τον πατέρα του. Μιλάμε, επικοινωνούμε καθημερινά για να μαθαίνουμε νέα και είναι αισιόδοξα», τόνισε αρχικά ο μουσικός.

«Είναι από μέρα σε μέρα καλύτερα και χαιρόμαστε για αυτό όλοι. Ευχόμαστε να ξεπεράσει σύντομα αυτό το θέμα της υγείας του και να είναι πάλι γερός και δυνατός κοντά μας γιατί έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα και θέλουμε να είναι πάλι κοντά μας», συμπλήρωσε ο Ηλίας Παλιουδάκης.

