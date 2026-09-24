Λάκης Γαβαλάς: “Βλέπω μια κατίνα να βγαίνει και να ουρλιάζει λες και ήξερε τον Μαζωνάκη”

Ο Λάκης Γαβαλάς έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Happy Day” και στον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Ρούτα. Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ δεν δίστασε να ξεσπάσει κατά όλων όσων μιλούν δημόσια για εκείνον.

“Είναι μεγάλη απώλεια. Είμαστε παιδιά συνοικιών της Αττικής και μπόρεσα να πενθήσω με το δικό μου τρόπο”, ανέφερε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς.

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“Αυτό το τουρλουμπούκι που ακούω, οι σαχλαμάρες που γράφονται και η εμπορευσιμότητα που κάνουν τα κανάλια, είναι τραγικά. Πάρα πολύ άσχετοι. Δηλαδή ουρλιάζει μια κατίνα, να μην πω και το όνομά της, συνέχεια λες και ξέρει πράγματα. Δηλαδή είναι τραγικό. Ο Γιώργος θέλει μια σιωπή, θέλει μια ηρεμία. Καλή σας”, πρόσθεσε στη συνέχεια ο Λάκης Γαβαλάς.