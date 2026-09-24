Γιώργος Μαζωνάκης: Παραμένει στην κορυφή των charts – Νο1 σε Apple Music και YouTube, Νο2 στο Spotify

Στις κορυφαίες θέσεις των ελληνικών ψηφιακών charts παραμένει ο Γιώργος Μαζωνάκης, με το τραγούδι «Ώρες Μικρές» να βρίσκεται στο Νο1 του Apple Music και του YouTube και στο Νο2 του ημερήσιου chart του Spotify στην Ελλάδα.

Το ενδιαφέρον του κοινού για τη μουσική διαδρομή του δημοφιλούς τραγουδιστή παραμένει ιδιαίτερα έντονο, καθώς δεκάδες παλαιότερες και νεότερες επιτυχίες του καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις στις μεγαλύτερες ψηφιακές πλατφόρμες.

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Σύμφωνα με τα τελευταία δημόσια διαθέσιμα δεδομένα των ψηφιακών charts, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν περιορίζεται σε μία μόνο επιτυχία, αλλά έχει ισχυρή παρουσία με μεγάλο μέρος της δισκογραφίας του.

Νο1 το «Ώρες Μικρές» στο Apple Music

Στο Apple Music Greece, το «Ώρες Μικρές» βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης των δημοφιλέστερων τραγουδιών.

Η παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη είναι εντυπωσιακή σε ολόκληρο το Top 20, καθώς συνολικά 14 τραγούδια του βρίσκονται στις πρώτες 20 θέσεις.

Μεταξύ αυτών είναι:

Το «Ώρες Μικρές» στο Νο1

Το «Ανήκω σε Μένα» στο Νο3

Το «Σαν Ήμουνα Παιδί» στο Νο4

Το «Μου Λείπεις» στο Νο5

Το «Απόψε Θα Σε Ονειρευτώ» στο Νο6

Το «Να Περνάς» στο Νο7

Το «Οινόπνευμα Φτηνό» στο Νο8

Το «Τέσσερις Πήγε» στο Νο10

Το «Αγαπώ Σημαίνει» στο Νο11

Στις επόμενες θέσεις συναντώνται επίσης τραγούδια όπως τα «Δύσκολα Φεγγάρια», «Gucci Φόρεμα», «Σάββατο», «Λείπει Πάλι ο Θεός», «Ένα Θαύμα» και «Παιδί της Νύχτας».

Στη δεύτερη θέση του Spotify Greece

Στο ημερήσιο chart του Spotify στην Ελλάδα, το «Ώρες Μικρές» βρίσκεται στη δεύτερη θέση, με περισσότερα από 103.000 ημερήσια streams, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.

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Το τραγούδι έχει φτάσει στο παρελθόν μέχρι το Νο1, παραμένοντας για ημέρες στις υψηλότερες θέσεις της κατάταξης.

Παράλληλα, στο Top 10 του Spotify Greece βρίσκονται ακόμη τρία τραγούδια του δημοφιλούς καλλιτέχνη:

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Το «Οινόπνευμα Φτηνό» στο Νο4

Το «Αγαπώ Σημαίνει» στο Νο9

Το «Ανήκω σε Μένα» στο Νο10

Η παρουσία του συνεχίζεται σε ολόκληρη την πρώτη πενηντάδα, με τραγούδια όπως τα «Απόψε Θα Σε Ονειρευτώ», «Τέσσερις Πήγε», «Να Περνάς», «Λείπει Πάλι ο Θεός», «Ένα Θαύμα», «Δύσκολα Φεγγάρια», «Σάββατο» και «Μου Λείπεις».

Κυριαρχία και στο YouTube

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στο ημερήσιο chart του YouTube στην Ελλάδα.

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης καταλαμβάνει τις τρεις πρώτες θέσεις της κατάταξης:

«Ώρες Μικρές» «Να Περνάς» «Έλα να Δεις»

Στην πρώτη εικοσάδα βρίσκονται συνολικά 17 τραγούδια του, μεταξύ των οποίων τα «Σαν Ήμουνα Παιδί», «Ποτέ, Ποτέ», «Μου Λείπεις», «Ανήκω σε Μένα», «Θέλω να Γυρίσω», «Ένα Θαύμα», «Σάββατο», «Επιπτώσεις» και «Ανάσα».

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Το «Ώρες Μικρές» συγκέντρωσε περισσότερες από 354.000 προβολές στο διάστημα που καλύπτει η τελευταία διαθέσιμη κατάταξη, διατηρώντας με μεγάλη διαφορά την πρώτη θέση.

Δεκάδες τραγούδια του επιστρέφουν στις πρώτες θέσεις

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ενδιαφέρον του κοινού δεν επικεντρώνεται μόνο στις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τραγούδια από διαφορετικές περιόδους της καριέρας του επιστρέφουν ταυτόχρονα στα charts, δημιουργώντας μία από τις ισχυρότερες παρουσίες Έλληνα καλλιτέχνη στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Οι ακροατές αναζητούν τόσο παλαιότερα κομμάτια, όπως το «Οινόπνευμα Φτηνό» και το «Αγαπώ Σημαίνει», όσο και μεταγενέστερες κυκλοφορίες, με αποτέλεσμα η δισκογραφία του να καταλαμβάνει μεγάλο μέρος των κορυφαίων θέσεων.

Ισχυρή παρουσία και στα άλμπουμ

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει σημαντική παρουσία και στην κατάταξη των άλμπουμ του Apple Music στην Ελλάδα.

Το «Αγαπώ Σημαίνει» βρίσκεται στην τρίτη θέση, ενώ μέσα στην πρώτη δεκάδα εμφανίζονται επίσης οι συλλογές και οι ζωντανές ηχογραφήσεις:

«Με Λένε Γιώργο – 20 Χρόνια Γιώργος Μαζωνάκης»

«Live»

«Γιώργος Μαζωνάκης – Mega Live»

Η συγκεκριμένη εικόνα επιβεβαιώνει ότι το κοινό δεν ακούει μόνο μεμονωμένα τραγούδια, αλλά επιστρέφει συνολικά στη δισκογραφία και στις ζωντανές εμφανίσεις του τραγουδιστή.

Παραμένει στην κορυφή των ψηφιακών ακροάσεων

Η ταυτόχρονη παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στις κορυφαίες θέσεις του Spotify, του Apple Music και του YouTube αποτυπώνει το τεράστιο αποτύπωμά του στο ελληνικό τραγούδι.

Παρά τις επιμέρους μεταβολές που καταγράφονται καθημερινά στις λίστες, το «Ώρες Μικρές» παραμένει το δημοφιλέστερο τραγούδι του αυτή την περίοδο, ενώ δεκάδες ακόμη κομμάτια του εξακολουθούν να συγκεντρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες ακροάσεις και προβολές.

Όλες οι τελευταίες ειδήσεις και οι εξελίξεις γύρω από τον τραγουδιστή βρίσκονται στο ειδικό tag του DEBATER για τον Γιώργο Μαζωνάκη.