Απόστολος Γκλέτσος: “Έχω χάσει πολύ καλή μου φίλη με αντίστοιχο τρόπο” – Η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Απόστολος Γκλέτσος μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για την απώλεια μίας πολύ καλής του φίλης στο παρελθόν, με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις. Ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής “Χαμογέλα και Πάλι” κι αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη δική του προσωπική εμπειρία, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία των συνεχών ελέγχων αλλά και της προσοχής που χρειάζεται να δείχνουν οι ίδιοι οι πολίτες στην υγεία τους.

Αρχικά ο Απόστολος Γκλέτσος είπε: “Δεν μπορούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να είναι παντού και πάντα, όλο το 24ωρο, και να κάνουν ελέγχους, γιατί πάντα το έγκλημα είναι μπροστά από κάθε ελεγκτικό μηχανισμό. Βεβαίως πρέπει να γίνονται συνεχόμενοι έλεγχοι και να βλέπεις τι γίνεται. Δυστυχώς, το πεδίο έδειξε ότι είχαμε κι άλλο κρούσμα πριν από δύο χρόνια. Μια συμπολίτισσά μας, μια ποινικολόγος, άφησε την τελευταία της πνοή σε παρόμοιο περιστατικό. Εγώ έχω χάσει πολύ καλή μου φίλη με αντίστοιχο τρόπο”.

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“Πρέπει να έχουμε τα μάτια, τα αυτιά μας και το μυαλό μας. Σίγουρα κάποιος πρέπει να τους ελέγχει. Όταν στήνεται ένα δωμάτιο και βαφτίζεται ιατρείο και μέσα είναι κάποιος ο οποίος δεν είναι ούτε καν γιατρός με ειδικότητα και φέρνει ένα μηχάνημα, θα πάω να μπω εγώ, να βάλω το αίμα μου σε σειρά με αυτό το μηχάνημα; Δεν μιλάω για τον αείμνηστο Γιώργο. Το αίμα μας είναι η ζωή μας και να στρεσάρω τα όργανά μου και κυρίως την καρδιά μου; Αν είναι δυνατόν”, είπε ο Απόστολος Γκλέτσος.

“Έχω πάει να μου πουν τα χαρτιά κι εγώ, αλλά δεν έθεσα τη ζωή μου σε κίνδυνο. Θα σας πω κάτι: εγώ δεν είμαι ο μέσος όρος, επειδή όταν είχα προβλήματα στην υγεία μου είμαι πολύ υποψιασμένος. Όταν βλέπω ότι ένας άνθρωπος μπαίνει σε ένα δωμάτιο και του λέει “κάτσε να σου βγάλω το αίμα”, ουσιαστικά αιμοκάθαρση, πάνε σε ειδικά νοσοκομεία, είναι δίπλα εντατικές, και θα μπαίνω εγώ με τίποτα; Όμως εγώ έχω μεγάλη εκπαίδευση στο τι σημαίνει ιατρική πράξη. Από εδώ και πέρα, τα κοστολογημένα θαύματα που τάζουν δεν είναι θαύματα. Να τα βρείτε στα νοσοκομεία, με τους γιατρούς που θα σου πουν “αυτή είναι η σκάλα, εγώ μπορώ να σε ανεβάσω στο πρώτο σκαλοπάτι και μετά θα πάμε μαζί στο δεύτερο”. Αυτοί που λένε ότι “με 10.000 θα σου λύσω το πρόβλημα, είναι ψέμα”, συμπλήρωσε ο Απόστολος Γκλέτσος.

Τέλος μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη είπε: “Από εδώ και πέρα, που θρηνήσαμε αυτόν τον άδικο χαμό αυτού του τόσο αγαπητού και μεγάλου καλλιτέχνη, τον ήξερα και όταν ήμασταν πιο νέοι βρισκόμασταν πολύ συχνά σε κοινές παρέες και τα λέγαμε. Ήταν ένα πολύ αγαπητό παιδί, θαυμάσιο, καταπληκτικό παιδί. Μετά από αυτό ας ξυπνήσουμε. Δεν υπάρχουν κοστολογημένα θαύματα μέσα σε δωμάτια”.