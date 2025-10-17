Η οικογένεια της Σοφία Ρίτσι και του Έλιοτ Γκρέιντζ μεγαλώνει, καθώς το μοντέλο και influencer ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της. Η χαρμόσυνη είδηση έγινε γνωστή το απόγευμα της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου, μέσω μιας ανάρτησης-έκπληξης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η 27χρονη κόρη του Λάιονελ Ρίτσι, γνωστή για το «quiet luxury» στυλ της, επέλεξε έναν μίνιμαλ αλλά εντυπωσιακό τρόπο για να μοιραστεί τη νέα της εγκυμοσύνη. Δημοσίευσε μια φωτογραφία μπροστά σε καθρέφτη, όπου ποζάρει επιδεικνύοντας τη φουσκωμένη της κοιλιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτηση ήταν παιχνιδιάρικη και διφορούμενη, καθώς συνέπεσε με το λανσάρισμα της νέας της σειράς ρούχων: «Έτοιμη να λανσάρω αυτά τα μωρά 👶🏼 + @srgatelier».

Η Σοφία Ρίτσι και ο μουσικός παραγωγός Έλιοτ Γκρέιντζ, οι οποίοι παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 2023 με έναν παραμυθένιο γάμο στη Γαλλία, έχουν ήδη αποκτήσει μία κόρη, την Ελοΐζ Σαμάνθα, η οποία γεννήθηκε μόλις τον Μάιο του 2024.

Η είδηση έρχεται λίγους μήνες μετά την γέννηση της πρώτης τους κόρης, και η Σοφία Ρίτσι, η οποία είχε κρατήσει χαμηλούς τόνους στην πρώτη της εγκυμοσύνη για να προστατεύσει την προσωπική της ζωή, δείχνει να απολαμβάνει αυτή την ξεχωριστή περίοδο της ζωής της.

Η ανάρτηση της Σοφίας Ρίτσι στο Instagram: