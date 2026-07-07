Νατάσα Θεοδωρίδου: Τραγούδησε το «καμία φορά» της Μαρινέλλας – «Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο»

Μια βαθιά συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας (07.07) στο Θέατρο Άλσος, κατά τη διάρκεια της συναυλίας της Νατάσας Θεοδωρίδου.

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια επέλεξε να τιμήσει με έναν ξεχωριστό τρόπο τη σπουδαία Μαρινέλλα, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου 2026 σε ηλικία 87 ετών, βυθίζοντας στο πένθος το πανελλήνιο.

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Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Νατάσα Θεοδωρίδου διέκοψε τη ροή του προγράμματος για να αναφερθεί στην απώλεια της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού, αποκαλύπτοντας μάλιστα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως η Μαρινέλλα ήταν εκείνη που της έμαθε να χορεύει τανγκό.

Εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, μοιράστηκε με το κοινό αναμνήσεις από τη συνεργασία τους, δηλώνοντας: «Εδώ, λοιπόν, είναι πολλές δικές μας στιγμές.

Εδώ είναι από την πρώτη φορά που αποφασίσαμε να τραγουδήσουμε μαζί και έτσι το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα και δεν το πίστευα.

Πάντα μου έλεγε “βρε παιδί μου, κουνήσου λίγο, περπατάς σαν…”, δεν μπορώ να πω και τι μου είπε ακριβώς. Εκείνη με έμαθε να χορεύω τανγκό. Αυτό όμως που μένει από όλα αυτά που βλέπετε και βλέπω κι εγώ ξανά είναι ότι παντού χαμογελάμε».

Με σπασμένη φωνή, η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε στο κοινό τη δυσκολία που βίωνε εκείνη τη στιγμή, τονίζοντας ωστόσο τη θετική αύρα της εκλιπούσας, αλλά και το γεγονός ότι αποτελεί τη βασική της έμπνευση.

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«Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ξέρω ότι ήταν πάντα ένας χαρούμενος άνθρωπος. Ποτέ δεν την είδα στενοχωρημένη». Αμέσως μετά, ερμήνευσε σε κλίμα έντονης συγκίνησης τη διαχρονική επιτυχία «καμία φορά».

Το δημόσιο «ευχαριστώ» στα social media

Μετά το τέλος της εμφάνισής της, η Νατάσα Θεοδωρίδου προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντας το βίντεο της αφιέρωσης με ένα τρυφερό μήνυμα.

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«Χρειάστηκα τον χρόνο μου για να αποδεχτώ το κενό που άφησες… Ήθελα όμως η πρώτη φορά που θα σου μιλήσω ξανά.. να είναι εκεί που ανήκεις.. πάνω στη σκηνή.. μέσα από τη μουσική και τις κοινές μας στιγμές.

Χθες βράδυ στο Άλσος…τραγούδησα για σένα, με την καρδιά μου γεμάτη από τη δική σου σφραγίδα. Σ’ ευχαριστώ για όλα Μαρινέλλα μου. Η παρουσία σου δεν θα σβήσει ποτέ».