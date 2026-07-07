Τόμας Γουόκαπ – Δείτε φωτογραφίες από τους γονείς και τα αδέλφια του – Η απίστευτη ομοιότητα με τον αδελφό του, Andrew

Ο Τόμας Γουόκαπ τις τελευταίες ημέρες έχει βρεθεί στο προσκήνιο, έπειτα από την αποκάλυψη ότι η Dubai BC τον πολιορκεί με ένα «ηγεμονικό» συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων. Ο Αμερικανός μασκετμπολίστας αποτελεί ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα του ελληνικού μπάσκετ, τόσο για την αθλητική του πορεία όσο και για την σεμνότητά του εκτός παρκέ. EUROKINISSI

Ξεκίνησε να ασχολείται με τον αθλητισμό από πολύ μικρή ηλικία κάτι που δεν έκανε εντύπωση στο περιβάλλον του, αφού ο Τόμας Γουόκαπ προέρχεται από αθλητική οικογένεια. Έτσι, οι δύο γονείς του και τα αδέλφια του στήριζαν πάντα κάθε του απόφαση, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Από πολύ νωρίς έδειξε την κλίση του στο μπάσκετ και σιγά σιγά έχτισε όνομα στον χώρο.

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Εκτός από τον Τόμας Γουόκαπ με το μπάσκετ έχει ασχοληθεί επίσης και ο μεγαλύτερος αδελφός του, Nathan, ενώ ο πατέρας τους, Raymond, έχει επίσης αθλητικές καταβολές. Γενικότερα, παρότι ο Αμερικάνος μπασκετμπολίστας έχει γίνει ευρύτερα γνωστός, η οικογένειά του κρατά ένα αρκετά χαμηλό προφίλ και λίγα δεδομένα έχουν γίνει γνωστά για εκείνη. Πηγή φωτογραφίας: Instagram

Εκείνος που έχει τραβήξει περισσότερο την προσοχή είναι ο αδελφός του, Andrew, λόγω της ομοιότητάς του με τον Τόμας Γουόκαπ. Ο ίδιος κρατά την ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας κι έτσι δεν είναι γνωστή η οικογενειακή του κατάσταση ή λεπτομέρειες για την επαγγελματική του πορεία.

Δείτε παρακάτω σχετική φωτογραφία του:

Πηγή φωτογραφίας: Instagram

Ο έρωτας με την σύζυγό του, Εστρέλα Νούρι

Αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του Τόμας Γουόκαπ αποτελεί η σύζυγός του, Εστρέλα Νούρι, η οποία δεν φεύγει ποτέ από το πλευρό του.

Οι δυο τους είναι κυριολεκτικά αχώριστοι, ενώ υπενθυμίζεται ότι παντρεύτηκαν μυστικά τον Αύγουστο του 2024 στην Μήλο.