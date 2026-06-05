Ροσαλία: Ανέβαλε συναυλίες της στις ΗΠΑ λόγω οικογενειακού προβλήματος – Τι ακριβώς συνέβη

Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τους χιλιάδες θαυμαστές της Ροσαλία στις ΗΠΑ, καθώς η διάσημη τραγουδίστρια αναγκάστηκε να προχωρήσει στην ξαφνική αναβολή των προγραμματισμένων εμφανίσεών της. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από επίσημες ανακοινώσεις των διοργανωτών και των σταδίων όπου θα φιλοξενούσαν τα μεγάλα μουσικά γεγονότα, σκορπίζοντας ανησυχία στο κοινό της, το οποίο περίμενε πώς και πώς να την απολαύσει από κοντά στη σκηνή.

Πιο συγκεκριμένα, το Kaseya Center εξέδωσε μια σχετική ανακοίνωση μέσα από την πλατφόρμα X, ενημερώνοντας τους θαυμαστές ότι οι μεγάλες εμφανίσεις της τραγουδίστριας στο Μαϊάμι, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί για τις 4 και 6 Ιουνίου, δεν θα πραγματοποιηθούν.

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Σύμφωνα με το κείμενο της ανακοίνωσης, η αναβολή αυτή κρίθηκε απολύτως απαραίτητη εξαιτίας μιας σοβαρής οικογενειακής έκτακτης ανάγκης που προέκυψε ξαφνικά.

Οι υπεύθυνοι του χώρου τόνισαν ότι η Ροσαλία ζητά ειλικρινά συγγνώμη από τον κόσμο που απογοητεύει, όμως οι τρέχουσες συνθήκες ήταν τέτοιες που δεν της άφησαν κανένα περιθώριο επιλογής.

Σχεδόν ταυτόχρονα, η εταιρεία παραγωγής Live Nation επιβεβαίωσε ότι το πρόβλημα επηρεάζει και άλλους σταθμούς της περιοδείας της.

Έτσι, ανακοινώθηκε η αναβολή και για τη συναυλία στο Ορλάντο, η οποία επρόκειτο να γίνει στις 8 Ιουνίου.

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Και στις δύο περιπτώσεις, οι διοργανωτές απευθύνουν έκκληση στο κοινό να μην πετάξει τα εισιτήριά του και να τα κρατήσει, καθώς εξετάζεται ήδη ο επαναπρογραμματισμός των ημερομηνιών, ενώ υποσχέθηκαν ότι θα υπάρξει νέα, αναλυτική ενημέρωση πολύ σύντομα.

Due to a family emergency, Rosalía has to postpone her upcoming shows in Miami and Orlando. She is sorry to disappoint her fans, but the circumstances have left her with no other choice. As the tour explores rescheduling, please hold onto your ticket. More information soon. pic.twitter.com/0EYOksY9nV ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 4, 2026

Μέχρι στιγμής, η πλευρά της τραγουδίστριας δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση του οικογενειακού προβλήματος που αντιμετωπίζει.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη ατυχία για τη Ροσαλία κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς.

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Πριν από λίγο καιρό, η ίδια είχε αναγκαστεί να διακόψει απότομα τη συναυλία της στο Unipol Forum του Μιλάνου, εξαιτίας μιας σοβαρής τροφικής δηλητηρίασης που την είχε ταλαιπωρήσει.