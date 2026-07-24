Ναύπακτος: Φωτιά σε δασική έκταση στο Ανθόφυτο – Σηκώθηκαν 6 εναέρια μέσα

Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ανθόφυτο του δήμου Ναυπάκτου Αιτωλοακαρνανίας ξέσπασε γύρω στις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής 24/7, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.