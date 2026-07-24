Δήμητρα Κατσφάδου: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 11 χρόνια της La Vie en Rose – «Δεν ήταν ένα πυροτέχνημα»

Με μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media, η Δήμητρα Κατσφάδου γιόρτασε τα 11 χρόνια λειτουργίας της La Vie en Rose, στέλνοντας μήνυμα ευγνωμοσύνης προς όσους τη στήριξαν, αλλά και προς εκείνους που, όπως ανέφερε, προσπάθησαν να τη βλάψουν.

Η ιδιοκτήτρια της γνωστής εταιρείας καλλυντικών έκανε έναν σύντομο απολογισμό της πορείας της, τονίζοντας πως η επιχείρηση δεν αποδείχθηκε «ένα πυροτέχνημα», όπως – σύμφωνα με την ίδια – πίστεψαν αρκετοί όταν ξεκινούσε.

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«Η La Vie en Rose γίνεται 11 χρόνων. Τελικά δεν ήταν ένα πυροτέχνημα που πολλοί πίστεψαν, ακούγοντας το απόφθεγμα της ψυχής μου “εκεί που η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης”. Είναι ένα άστρο φωτεινό που με τη βοήθεια του Θεού φωτίζει ολοένα και περισσότερο, ζεσταίνοντας τις ψυχές του κόσμου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Δήμητρα Κατσφάδου υποσχέθηκε πως θα συνεχίσει το κοινωνικό της έργο, αναφέροντας ότι στόχος της είναι να συμβάλει στην ανέγερση νοσοκομείων, στην ανακαίνιση δομών, στη στήριξη ανθρώπων που έχουν ανάγκη, αλλά και στην προστασία των αδέσποτων ζώων.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, ευχαρίστησε όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό της όλα αυτά τα χρόνια, ενώ έστειλε και το δικό της μήνυμα σε όσους την πολέμησαν.

«Ευχαριστώ όλους εσάς που με πιστέψατε γιατί είστε οικογένεια πια… αλλά και εσάς που με πολεμήσατε ποικιλοτρόπως γιατί γίνομαι πιο δυνατή για το παιδί μου!», ανέφερε.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Δήμητρας Κατσαφάδου:

“ Η La vie en Rose γίνεται 11 χρόνων…

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Τελικά δεν ήταν ένα πυροτέχνημα που πολλοί πίστεψαν, ακούγοντας το απόφθεγμα της ψυχής μου «εκεί που η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης»!

Είναι ένα άστρο φωτεινό που με τη βοήθεια του Θεού φωτίζει ολοένα και περισσότερο, ζεσταίνοντας τις ψυχές του κόσμου!

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Υπόσχομαι να συνεχίσω να βοηθάω χτίζοντας νοσοκομεία, ανακαινίζοντας δομές αλλά κυρίως βοηθώντας το συνάνθρωπο με κάθε τρόπο…και φυσικά τα αδέσποτα ζωάκια που χρειάζονται την αγάπη μου!

Χρόνια πολλά παιδάκι μου…

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Ευχαριστώ όλους εσάς που με πιστέψατε γιατί είστε οικογένεια πια…αλλά και εσάς που με πολεμήσατε ποικιλοτρόπως γιατί γίνομαι πιο δυνατή για το παιδί μου!”.