Παναθηναϊκός: Έκλεισε τον Κινγκς Κάνγκουα – Πότε έρχεται στην Αθήνα για υπογραφές

Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε οριστική συμφωνία με τη Χάποελ Μπερ Σεβά για την απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα, με τον 27χρονο διεθνή μέσο να ετοιμάζεται να φορέσει τα «πράσινα» και την ισραηλινή ομάδα να αναμένεται να ανακοινώσει άμεσα την παραχώρησή του.

Ο ποδοσφαιριστής θα αγωνιστεί κανονικά στη ρεβάνς της Χάποελ Μπερ Σεβά με τη Βίκινγκουρ για τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και αμέσως μετά, την Παρασκευή 31 Ιουλίου, θα ταξιδέψει στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών με το «τριφύλλι».

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Καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της μεταγραφής έπαιξε ο Στέφανος Κοτσόλης, ο οποίος είχε ξεχωρίσει την περίπτωση του Κάνγκουα εδώ και αρκετούς μήνες. Μάλιστα, οι δύο πλευρές είχαν φτάσει σε κατ’ αρχήν συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή ήδη από τον περασμένο Μάιο, με τις επαφές να ολοκληρώνονται επιτυχώς τις τελευταίες ημέρες.

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού υπογραμμίζεται πως δεν απασχολεί το ενδιαφέρον άλλων συλλόγων για τον Κάνγκουα, καθώς οι «πράσινοι» κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή χάρη στους χειρισμούς τους και στην αποφασιστικότητά τους να αποκτήσουν τον ποδοσφαιριστή που είχαν θέσει ως βασικό στόχο.

Η επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναμένεται να γίνει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, μετά την άφιξη του Κάνγκουα στην Ελλάδα, την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων και την υπογραφή του νέου του συμβολαίου.