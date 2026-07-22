Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Axios: Ο επικεφαλής της Μοσάντ ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον για διαβουλεύσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν

Το ταξίδι του επικεφαλής της Μοσάντ στην Ουάσινγκτον προηγήθηκε της επανέναρξης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων

Axios: Ο επικεφαλής της Μοσάντ ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον για διαβουλεύσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν
DEBATER NEWSROOM

Ο επικεφαλής της Μοσάντ, της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών, ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον πριν από δύο εβδομάδες για διαβουλεύσεις σχετικά με τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, όπως μετέδωσε σήμερα ο αμερικανικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος δυο καλά πληροφορημένες πηγές.

   Στην πρώτη του επίσκεψη στην αμερικανική πρωτεύουσα αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο Ρόμαν Γκόφμαν είχε συνομιλίες με τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ και αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

   Το ταξίδι του επικεφαλής της Μοσάντ στην Ουάσινγκτον προηγήθηκε της επανέναρξης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ