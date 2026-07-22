«Φρένο» των ΗΠΑ στην Τουρκία για τα F-35 – «Δεν πληροί ακόμη τις προϋποθέσεις»

Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, διαμηνύοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία για την πιθανή παραλαβή μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Η τοποθέτηση της αμερικανικής πλευράς ήρθε έπειτα από σχετική ερώτηση για το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς, με την απάντηση να είναι πως οι ισχύουσες νομικές απαιτήσεις εξακολουθούν να ισχύουν και δεν έχουν αλλάξει. Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οποιαδήποτε εξέλιξη θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατή με το αμερικανικό νομικό πλαίσιο. H Ουάσινγκτον επανέλαβε ότι η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.

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Τι προβλέπει το αμερικανικό πλαίσιο

Η Τουρκία είχε αποβληθεί από το πρόγραμμα των F-35 μετά την προμήθεια του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εκφράζουν τότε σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια του προγράμματος.

Παρά τις κατά καιρούς συζητήσεις για πιθανή επαναπροσέγγιση μεταξύ Ουάσινγκτον και Άγκυρας, η τελευταία τοποθέτηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δείχνει ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν υπάρχει αλλαγή στη στάση των ΗΠΑ.

Παραμένει ανοιχτό το ζήτημα

Το θέμα των F-35 εξακολουθεί να αποτελεί βασικό σημείο στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, με την Άγκυρα να επιδιώκει την επιστροφή της στο πρόγραμμα, ενώ η αμερικανική πλευρά επιμένει ότι πρέπει πρώτα να ικανοποιηθούν όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.