LIVE – Μητσοτάκης για Συνταγματική Αναθεώρηση: “Η αντιπολίτευση αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων”

Σε εξέλιξη είναι η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη δεύτερη ημέρα της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Παρακολουθήστε την ομιλία του πρωθυπουργού:

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Στην αρχή της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «ανάγκη για ένα Σύνταγμα που θα συμβαδίζει με την εποχή μας».

«Πρόκειται για μια συμβολική συγκυρία. Η συζήτηση αυτή συμπίπτει με την 52η επέτειο της επιστροφής της Δημοκρατίας στη γενέτειρά της […]Να δώσουμε μια νέα πνοή στη δημόσια ζωή» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Επίσης, απευθύνθηκε στη Ρένα Δούρου. Αφού τη συνεχάρη για την εκλογή της στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε πως έκανε λάθος που θα προσέλθει στην αποψινή εκδήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. «Κάνατε λάθος, κυρία Δούρου. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμμένο, συμμετείχατε κανονικά Τώρα ανακαλύψατε ότι παρεισέφρησαν ακροδεξιά στοιχεία. Θεωρώ ότι κάνετε λάθος» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι εξαρχής είχε υποστηρίξει μια ευρεία διαβούλευση, ώστε να επιτευχθούν συναινέσεις.

«Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις. Δυστυχώς, η αντιπολίτευση αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων», είπε.

«Τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος, ενώ το δήθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ δηλώνει αμήχανα ένα “παρών” που ισοδυναμεί με “απών”», υποστήριξε.

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«Όποιος διατείνεται ότι δεν δίνει “λευκή επιταγή” περιφρονεί τη λαϊκή επιλογή», απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για τη διαδικασία της αναθεώρησης, σημείωσε ακόμα.