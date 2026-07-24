Σπάνιο ντοκουμέντο: Όταν η Μαίρη Λίντα έδινε κουράγιο στη φίλη της – “Της έδωσε χαρά στις τελευταίες τις στιγμές”

Μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, που αποτυπώνει μια άγνωστη πλευρά της Μαίρης Λίντα, δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου της σπουδαίας ερμηνεύτριας.

Στη φωτογραφία, η Μαίρη Λίντα βρίσκεται στο νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, όπου είχε επισκεφθεί την επί δεκαετίες στενή της φίλη, λίγες ημέρες πριν εκείνη φύγει από τη ζωή, προσπαθώντας να της δώσει κουράγιο στις τελευταίες στιγμές της.

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Η λεζάντα που συνοδεύει την εικόνα αναφέρει:

«36 χρόνια σήμερα (24/07/90) που έφυγες λατρεμένη μου μανούλα κ σήμερα αποχαιρετούμε την φίλη σου, την μοναδική Μαίρη Λίντα. Να είναι αναπαυμένες οι υπέροχες ψυχούλες σας. 🙏🙏🙏

(Η φωτό από την επίσκεψη της Μαίρης στο νοσοκομείο στην Ν. Υόρκη, λίγες ημέρες πριν φύγει η μητέρα μου. Πόση χαρά της έδωσε στις τελευταίες τις στιγμές…)»

Η κόρη της γυναίκας που απεικονίζεται στη φωτογραφία, Ανδριάνα Πετράτος, μίλησε στο DEBATER και αποκάλυψε τη βαθιά σχέση που συνέδεε τη μητέρα της με τη Μαίρη Λίντα.

«Φίλες δεκαετίες, επιστήθιες. Με τον Χιώτη εργάστηκαν στο μαγαζί του άντρα της μητέρας μου, του θρυλικού Μάριου Δαλέζιου στην Ομόνοια, με τον οποίο ο Χιώτης ήταν καλύτεροι φίλοι. Στην Ελλάδα κάναμε πολύ παρέα με τη Μαίρη, σχεδόν καθημερινά. Μοναδικός άνθρωπος, φίλη και καλλιτέχνης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μαρτυρία αυτή έρχεται να αναδείξει την ανθρώπινη πλευρά της σπουδαίας ερμηνεύτριας, η οποία δεν στάθηκε μόνο μεγάλη καλλιτέχνιδα, αλλά και μια πιστή φίλη που βρισκόταν δίπλα στους ανθρώπους που αγαπούσε ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους.