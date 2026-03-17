Rosalia: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το άλμπουμ της, «LUX» – Ποια ήταν η αρχική της έμπνευση;

Η κυκλοφορία του «LUX» τον Νοέμβριο του 2025 δεν αποτέλεσε απλώς ένα ακόμα μουσικό γεγονός, αλλά η απόδειξη ότι η Rosalia είναι μια καλλιτέχνιδα με βαθιά υπαρξιακές ανησυχίες. Πίσω από τη λάμψη της παγκόσμιας pop star, κρύβεται μια ιστορία εσωτερικής αναζήτησης που ξεκίνησε μακρία από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η άγνωστη ιστορία πίσω από το άλμπουμ «LUX»

Η αρχική έμπνευση για το «LUX» γεννήθηκε μέσα στην απομόνωση που επέλεξε η ίδια η Rosalía μετά το τέλος της εξαντλητικής περιοδείας του «Motomami».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε μια περίοδο προσωπικής συναισθηματικής κόπωσης, η τραγουδίστρια βρέθηκε να αναζητά απαντήσεις σε ερωτήματα που η σύγχρονη pop κουλτούρα αδυνατούσε να καλύψει: Πού βρίσκεται η ιερότητα στον 21ο αιώνα; Πώς μπορεί ο πόνος να μετατραπεί σε φως;

Η Rosalia άρχισε να επισκέπτεται παλιές βιβλιοθήκες στην Ισπανία και την Ιταλία, βυθίζοντας τον εαυτό της στη μελέτη του γυναικείου μυστικισμού, τότε που ανακάλυψε κείμενα της Αγίας Θηρεσίας της Άβιλα.

Η ανατρεπτική pop star γοητεύτηκε από τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι γυναίκες του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης χρησιμοποιούσαν τη γλώσσα της επιθυμίας για να περιγράψουν την πνευματική τους έκσταση.

Αυτή η σύνδεση μεταξύ του σώματος και του θείου έγινε ο θεμέλιος λίθος του «LUX».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πριν από την δημιουργία του «LUX», η RosalIia μελέτησε τη ζωή της Hildegard von Bingen, μιας Γερμανίδας μοναχής του 12ου αιώνα που ήταν ταυτόχρονα συνθέτρια, φιλόσοφος και οραματίστρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από εκεί άντλησε την ιδέα του «Viriditas» (της πράσινης δύναμης της φύσης), που διατρέχει την ορχηστρική δομή του άλμπουμ.

Παράλληλα, η έρευνά της στράφηκε στην Αγία Ροσαλία του Παλέρμο, την προστάτιδα κατά των επιδημιών, η οποία έζησε ως ερημίτρια σε μια σπηλιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτές οι γυναίκες δεν παρουσιάζονται στο άλμπουμ ως παθητικές φιγούρες, αλλά ως επαναστάτριες που αψήφησαν τις πατριαρχικές δομές της εποχής τους για να βρουν τη δική τους φωνή – μια σαφής παραλληλία με τη δική της πορεία στη μουσική βιομηχανία.

Το άλμπουμ χωρίστηκε σε τέσσερις ενότητες, που αντιστοιχούν στις τέσσερις φάσεις της πνευματικής ανόδου.

Η χρήση 13-14 διαφορετικών γλωσσών ήταν μια προσπάθεια να αποδείξει ότι η αναζήτηση του θείου είναι μια παγκόσμια, προ-γλωσσική ανάγκη.

Αν και το «LUX» είναι ένα concept άλμπουμ για τον μυστικισμό, η άγνωστη ιστορία του παραμένει βαθιά προσωπική. Η Rosalia χρησιμοποίησε τις αρχέγονες ιστορίες των αγίων για να επεξεργαστεί τον δικό της δημόσιο χωρισμό και την απώλεια της ιδιωτικότητάς της.

Το άλμπουμ κλείνει με το «Magnolias», έναν ύμνο στη θνητότητα που ηχογραφήθηκε σε μια άδεια εκκλησία στην Καταλονία.

Το «LUX» είναι χωρισμένο σε τέσσερα μέρη και περιλαμβάνει συνολικά 15 κομμάτια στην ψηφιακή του έκδοση, ενώ η φυσική έκδοση (CD/Vinyl) περιλαμβάνει 18 κομμάτια.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των κομματιών ανά μέρος:

MOV I

Sexo, Violencia y Llantas Reliquia Divinize Porcelana Mio Cristo Piange Diamanti

MOV II

Berghain La Perla Mundo Nuevo De Madrugá

MOV III

Dios Es Un Stalker La Yugular Focu ’ranni Sauvignon Blanc Jeanne

MOV IV