Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Αδιανόητο ξέσπασμα από τον βασιλιά Κάρολο και τον Γουίλιαμ – “Απατεώνες royal”

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ όσο περνάει ο καιρός γίνονται όλο και πιο προκλητικοί απέναντι στην βασιλική οικογένεια. Στην πραγματικότητα οι περισσότεροι royal fans πιστεύουν ότι η Δούκισσα του Σάσσεξ χειραγωγεί τον σύζυγό της και πως είναι υπεύθυνη για την αποξένωσή του από τα υπόλοιπα βασιλικά μέλη.

Η «βασιλική περιοδεία» του πρίγκιπα Χάρι και της Δούκισσας του Σάσσεξ στη Νιγηρία φαίνεται ότι απασχολεί αρκετά τον βασιλιά Κάρολο και τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν τρόπο να σταματήσουν τέτοιου είδους συμπεριφορές.

Τι ακριβώς έχει συμβεί

Από το 2020 και το περιβόητο “Megxit“, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ εγκατέλειψαν το Λονδίνο και τους βασιλικούς τους τίτλους. Έκτοτε, το χάσμα μεταξύ του Δούκα του Σάσσεξ και της βασιλικής οικογένειας άρχισε να κλιμακώνεται, σε σημείο που δεν έχουν επαφές ούτε τα παιδιά τους με τα ξαδέλφια τους. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης της Δούκισσας και του Δούκα του Σάσσεξ στην Νιγηρία, φάνηκε ότι έκαναν «βασιλική περιοδεία», θέλοντας να αποδείξουν στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ ότι ακόμη και μετά το Megxit ο κόσμος συνεχίζει να τους αντιμετωπίζει ως royals και θα το κάνουν με τους δικούς τους όρους.

Ο βασιλικός συγγραφέας, Tom Quinn ανέφερε ότι τόσο ο βασιλιάς Κάρολος όσο και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είναι έξαλλοι με την συμπεριφορά του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, αναφέροντας χαρακτηριστικά στη Mirror: “Ο Γουίλιαμ είναι έξαλλος και αποφασισμένος να βρει έναν τρόπο να σταματήσει αυτό να συμβαίνει στο μέλλον. Λέγεται ότι και ο Κάρολος είναι πιο θυμωμένος από ό,τι τον έχει δει ποτέ κανείς”.

“Αυτό που πραγματικά αναστάτωσε τους royals είναι το γεγονός ότι οι Νιγηριανοί αντιμετώπισαν τη Μέγκαν και τον Χάρι σαν να αυτή ήταν μια επίσημη βασιλική περιοδεία – όλα τα σημάδια ήταν εκεί καθώς το ζευγάρι έτυχε υποδοχής με χορούς, δεξιώσεις, επισκέψεις σε σχολεία και φιλανθρωπικά ιδρύματα. Είναι λες και ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν πήγαν εκεί σαν απατεώνες royals, αφού το ταξίδι τους στη Νιγηρία είναι μια τολμηρή δήλωση ότι αρνούνται να δεχτούν ότι δεν εργάζονται πλέον ως royals”.

Ενώ έπειτα ανέφερε: “Ο Γουίλιαμ και ο Κάρολος αναρωτιούνται: “Πώς θα ελέγξουμε αυτήν την εφιαλτική κατάσταση; Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί ανησυχούν τα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Όλα όσα θα περίμενες από μια επίσημη βασιλική επίσκεψη ήταν εκεί – οι δεξιώσεις, οι επισκέψεις σε σχολεία και φιλανθρωπικά ιδρύματα, σε τραυματίες στρατιώτες και άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι ομιλίες της Μέγκαν και του Χάρι και ολόκληρη η στάση τους είχαν σχεδιαστεί για να δώσουν την εντύπωση ότι εξακολουθούν να είναι εν ενεργεία royals και ο Γουίλιαμ και ο πατέρας του, έχουν δυσαρεστηθεί πολύ. Για τον Κάρολο και τον Γουίλιαμ, είναι σαν να τους λένε η Μέγκαν και ο Χάρι: “Δεν χρειαζόμαστε την άδειά σας για να εργαστούμε ως βασιλικά μέλη – θα το κάνουμε με τους δικούς μας όρους όποτε και όπου θέλουμε”.

