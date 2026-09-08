Βασιλιάς Κάρολος: Ξεκαθαρίζει ότι Χάρι-Μέγκαν παραμένουν μη ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας

Ο Βασιλιάς Κάρολος «απασφάλισε» σχετικά με τον πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ, ξεκαθαρίζοντας ότι παραμένουν μη ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας. Με επιστολή που εστάλη εκ μέρους του μονάρχη προς ανώτερους Βρετανούς αξιωματούχους, επιβεβαιώνεται πως ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ δεν επανέρχονται στα επίσημα βασιλικά τους καθήκοντα, παρόλο που πρόκειται να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μετά από μεγάλη συζήτηση όσον αφορά το αν θα ενταχθούν και πάλι στην βασιλική οικογένεια, ο Βασιλιάς Κάρολος αποφάσισε να δώσει τέλος στις φήμες ξεκαθαρίζοντας ότι ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν αποχωρήσει από τα επίσημα καθήκοντά τους το 2020 και έκτοτε ακολουθούν ανεξάρτητη πορεία.

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Στην επιστολή επισημαίνεται ακόμη πως το ζευγάρι θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται ως ιδιώτες, έχοντας τη δυνατότητα να διατηρεί τις επαγγελματικές και φιλανθρωπικές του δραστηριότητες χωρίς να εκπροσωπεί επίσημα το Στέμμα. Παράλληλα, ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ δεν έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τους τίτλους «His Royal Highness» και «Her Royal Highness», ενώ οποιαδήποτε φιλανθρωπική δράση πραγματοποιούν θεωρείται προσωπική τους υπόθεση και όχι δραστηριότητα στο πλαίσιο των βασιλικών καθηκόντων.