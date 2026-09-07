«Πόρτα» από τον Κάρολο σε Χάρι και Μέγκαν: Δεν επιστρέφουν στα βασιλικά καθήκοντα

Ο βασιλιάς Κάρολος ενέκρινε την αποστολή επιστολής προς ανώτατους Βρετανούς αξιωματούχους, με την οποία ξεκαθαρίζει ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ παραμένουν μη ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Η επίσημη επαναβεβαίωση ήρθε μετά την επιστροφή του ζευγαριού και των παιδιών του στο Ηνωμένο Βασίλειο, έξι χρόνια μετά την εγκατάστασή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Σύμφωνα με το Reuters, η επιστολή κοινοποιήθηκε και στην ομάδα του Χάρι, ενώ εστάλη ως κατευθυντήρια οδηγία σε υψηλόβαθμα στελέχη της βρετανικής κυβέρνησης και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παραμένουν ιδιώτες με εμπορικές δραστηριότητες

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή στο ισχύον καθεστώς του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ.

«Εν ολίγοις, η θέση τους είναι αντίστοιχη με εκείνη ιδιωτών πολιτών που έχουν εμπορικά και φιλανθρωπικά ενδιαφέροντα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Οι φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες του ζευγαριού θεωρούνται προσωπική υπόθεση και πραγματοποιούνται υπό την ιδιωτική του ιδιότητα, χωρίς να συνδέονται με επίσημες κρατικές ή βασιλικές υποχρεώσεις.

Παράλληλα, η οικονομική ανεξαρτησία και η επιθυμία του Χάρι και της Μέγκαν για προστασία της ιδιωτικής τους ζωής θα συνεχίσουν να γίνονται σεβαστές.

Δεν επιστρέφουν στα βασιλικά καθήκοντα

Η επιστροφή του ζευγαριού στη Βρετανία είχε προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το εάν θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την επανένταξή του στον επίσημο μηχανισμό της μοναρχίας.

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Με την επιστολή, ωστόσο, ο βασιλιάς Κάρολος καθιστά σαφές ότι ο Χάρι και η Μέγκαν δεν αναλαμβάνουν ξανά βασιλικά καθήκοντα και εξακολουθούν να λειτουργούν ανεξάρτητα από τον βασιλικό οίκο.

Τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αίτημα του Reuters για επίσημο σχόλιο.

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Η αποχώρηση από τη βασιλική οικογένεια

Ο Χάρι και η Μέγκαν εγκατέλειψαν τα επίσημα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020 και μετακόμισαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιδιώκοντας οικονομική ανεξαρτησία και τη δημιουργία αυτόνομων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Παρέμειναν, πάντως, στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας. Ο Χάρι έχει κατηγορήσει τη βασιλική οικογένεια για παραμέληση, τα βρετανικά ταμπλόιντ για καταστροφική παρέμβαση στην προσωπική του ζωή και τη βρετανική κυβέρνηση για ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας.

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Η οικογένεια επέστρεψε στη Βρετανία στα τέλη Αυγούστου, χωρίς όμως η επιστροφή αυτή να μεταβάλει τον θεσμικό ρόλο του ζευγαριού.