Βασιλιάς Κάρολος: «Ακουγόταν σαν να είχε κερδίσει το λαχείο μετά τον θάνατο της Νταϊάνας», υποστηρίζει ο αδελφός της

Νέους, ιδιαίτερα βαρείς ισχυρισμούς για την αντίδραση του βασιλιά Καρόλου μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνας διατυπώνει ο αδελφός της, Τσαρλς Σπένσερ, στο βιβλίο του με τίτλο «Swan Song: Diana, My Sister».

Σε αποσπάσματα που δημοσιοποιήθηκαν από τη βρετανική εφημερίδα Daily Mail, ο Σπένσερ περιγράφει την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον τότε πρίγκιπα της Ουαλίας λίγο μετά την επιβεβαίωση του θανάτου της Νταϊάνας στο Παρίσι, το 1997.

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Όπως υποστηρίζει, σε αντίθεση με άλλους ανθρώπους με τους οποίους είχε συνομιλήσει εκείνες τις ώρες, ο Κάρολος ακουγόταν «σαν να είχε κερδίσει το λαχείο».

Η εκτίμηση του Τσαρλς Σπένσερ για την αντίδραση του Καρόλου

Ο αδελφός της Νταϊάνας αναφέρει ότι ο τότε διάδοχος του βρετανικού θρόνου ακουγόταν «σε κατάσταση έκστασης». Πρόκειται, ωστόσο, για την προσωπική ανάμνηση και ερμηνεία του ίδιου, χωρίς να παρουσιάζονται στοιχεία που να τεκμηριώνουν τι αισθανόταν στην πραγματικότητα ο Κάρολος.

Ανατρέχοντας στη συγκεκριμένη συνομιλία, ο Σπένσερ εκτιμά ότι η πρώτη σκέψη του Καρόλου ενδέχεται να αφορούσε το γεγονός ότι ο θάνατος της πρώην συζύγου του τού επέτρεπε πλέον να παντρευτεί την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς.

Στο ίδιο βιβλίο υποστηρίζει ότι και άλλα πρόσωπα στο Παλάτι μπορεί να ένιωσαν ανακούφιση ή ακόμη και ικανοποίηση μετά τον θάνατο της Νταϊάνας. Δεν κατονομάζει, πάντως, συγκεκριμένα πρόσωπα ούτε παραθέτει περισσότερες πληροφορίες που να στηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό.

Η απάντηση του Παλατιού

Ο βασιλιάς Κάρολος είχε ήδη προχωρήσει σε μια ασυνήθιστη δημόσια απάντηση μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων αποσπασμάτων του βιβλίου.

Μέσω εκπροσώπου του επισήμανε ότι το πένθος μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να αλλοιώσει τη μνήμη, αμφισβητώντας με αυτόν τον τρόπο την αξιοπιστία της αφήγησης του Τσαρλς Σπένσερ.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει νεότερη τοποθέτηση από το Παλάτι για τους τελευταίους ισχυρισμούς που ήρθαν στη δημοσιότητα.

Οι αναφορές για την ψυχική κατάσταση της Νταϊάνας

Σε άλλο σημείο του βιβλίου, ο Τσαρλς Σπένσερ αναφέρεται στις δύσκολες περιόδους που, κατά τον ίδιο, πέρασε η αδελφή του τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

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Ισχυρίζεται ότι η Νταϊάνα είχε επισκεφθεί περισσότερες από μία φορές το Μπίτσι Χεντ, τον ψηλότερο ασβεστολιθικό γκρεμό της Αγγλίας και περιοχή όπου έχουν καταγραφεί πολλές αυτοκτονίες.

Κατά τον Σπένσερ, η πριγκίπισσα είχε σκεφτεί να βάλει τέλος στη ζωή της, αλλά η αγάπη της για τους δύο γιους της, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι, την απέτρεψε. Και αυτή η αναφορά αποτελεί ισχυρισμό του συγγραφέα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο υπό έκδοση βιβλίο του.

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Ο θάνατος της Νταϊάνας και το διαζύγιο

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα σκοτώθηκε σε ηλικία 36 ετών, στις 31 Αυγούστου 1997, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με τον σύντροφό της, Ντόντι αλ Φαγέντ, συνετρίβη στη σήραγγα Πον ντε λ’ Αλμά στο Παρίσι.

Ο Κάρολος και η Νταϊάνα είχαν χωρίσει το 1992, ενώ το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 1996. Έναν χρόνο νωρίτερα, στη γνωστή συνέντευξή της στο BBC, η Νταϊάνα είχε αναφερθεί στην εξωσυζυγική σχέση του Καρόλου με την Καμίλα, λέγοντας ότι στον γάμο τους «ήταν τρεις».

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Ο Κάρολος και η Καμίλα παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 2005. Μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Κάρολος ανέβηκε στον βρετανικό θρόνο.

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