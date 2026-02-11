Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη στο DEBATER: «Όλα είναι φήμες, θα προβούμε σε ψευδή καταμήνυση»

Σε μια κρίσιμη καμπή βρίσκεται η δικαστική διαμάχη του Γιώργου Μαζωνάκη με τον Στέφανο Παπαδόπουλο, μια υπόθεση που συνεχίζει να συγκλονίζει τον καλλιτεχνικό χώρο.

Ο δικηγόρος του δημοφιλούς τραγουδιστή, Μπάμπης Λυκούδης, μιλώντας στο DEBATER, έδωσε το στίγμα της επόμενης μέρας, ξεκαθαρίζοντας πως η πλευρά του καλλιτέχνη ετοιμάζει σκληρή νομική αντεπίθεση.

Σύμφωνα με τον κ. Λυκούδη, ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι μια χαρά ψυχολογικά και δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει περαιτέρω «νομικές φουρτούνες», καθώς η στρατηγική τους περιλαμβάνει πλέον την κατάθεση μήνυσης για ψευδή καταμήνυση.

Ο γνωστός νομικός εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στον τρόπο που έχει διογκωθεί το ζήτημα, τονίζοντας πως μέχρι στιγμής όλα όσα αναπαράγονται βασίζονται σε δημοσιογραφικές πληροφορίες και φήμες, χωρίς η δική τους πλευρά να έχει λάβει επίσημα από τη δικαιοσύνη τις μηνύσεις και τις καταθέσεις.

Όπως επεσήμανε, ο δικηγόρος της αντίθετης πλευράς διοχέτευσε τη μήνυση στους δημοσιογράφους, πυροδοτώντας μια επίθεση χωρίς οι ίδιοι να έχουν ακόμη τίποτα συγκεκριμένο στα χέρια τους.

«Είναι μια χαρά ψυχολογικά. Δεν θα έχει νομικές φουρτούνες. Θα πάμε σε αντεπίθεση. Πρέπει να έχουμε επισήμως όμως από την δικαιοσύνη τις μηνύσεις και τις καταθέσεις. Μέχρι στιγμής είναι όλα δημοσιογραφικές πληροφορίες. Θα προβούμε σε ψευδή καταμήνυση», τόνισε ο κ. Μπάμπης Λυκούδης.

Και πρόσθεσε: «Έδωσε ο δικηγόρος την μήνυση στους δημοσιογράφους και άρχισαν μια επίθεση χωρίς εμείς να έχουμε τίποτα στα χέρια μας. Φήμες και πληροφορίες όλα».

Καταλήγοντας, ο κ. Λυκούδης εξέφρασε την πικρία του για τον δημόσιο διασυρμό του Γιώργου Μαζωνάκη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «δυστυχώς αυτή είναι η Ελλάδα», καθώς έμειναν οι εντυπώσεις αφού πρώτα ασχολήθηκε όλη η χώρα με τον καλλιτέχνη, αποδίδοντάς του κάθε πιθανό χαρακτηρισμό.

«Δυστυχώς αυτή είναι η Ελλάδα. Έμειναν οι εντυπώσεις, αφού ασχολήθηκε όλη η Ελλάδα με τον πελάτη μου και τον διασύραν με ότι χαρακτηρισμό μπορείτε να φανταστείτε, τώρα προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας», είπε στο DEBATER ο Μπάμπης Λυκούδης.