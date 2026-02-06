Σε μια κρίσιμη καμπή εισέρχεται η δικαστική διαμάχη που συγκλονίζει τον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς σήμερα αναμένεται να καταθέσει ενώπιον των αρχών το πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση της μήνυσης κατά του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αργύρη Ηλιάδη στην εκπομπή «Buongiorno», ο συγκεκριμένος μάρτυρας θεωρείται η πιο σημαντική πηγή πληροφοριών, καθώς φέρεται να ήταν παρών στο καμαρίνι του γνωστού τραγουδιστή τη στιγμή των καταγγελλόμενων περιστατικών.

Πρόκειται για έναν στενό φίλο του Στέφανου Παπαδόπουλου, ο οποίος υπήρξε αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας στις συναντήσεις των δύο ανδρών.

Η κατάθεσή του αναμένεται να ρίξει φως στους ισχυρισμούς του νεαρού τραγουδιστή περί ασέλγειας, ανήθικων προτάσεων και προτροπής σε χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Παρά το γεγονός ότι το όνομα του συγκεκριμένου προσώπου δεν συμπεριλήφθηκε στην αρχική μήνυση που κατατέθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, η απόφασή του να σπάσει τη σιωπή του αλλάζει τα δεδομένα της προανάκρισης.

Η παρουσία του στον ανακριτή θεωρείται πλέον καθοριστική για την εξέλιξη της δικαστικής έρευνας, καθώς είναι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις βαρύτατες καταγγελίες του Στέφανου Παπαδόπουλου.

