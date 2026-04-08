Μπρούνο Τσερέλα: Τα νέα τρυφερά στιγμιότυπα με την Αθηνά Οικονομάκου – Full in love το ζευγάρι (pics)

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα διανύουν την πιο όμορφη φάση της σχέσης τους, δείχνοντας πιο ερωτευμένοι από ποτέ σε κάθε τους εμφάνιση. Το γνωστό ζευγάρι απολαμβάνει κάθε στιγμή της κοινής του πορείας, μοιράζοντας τη χαρά του με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Οι προετοιμασίες για τον επερχόμενο γάμο τους στην Πάρο συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, καθώς η τελετή έχει προγραμματιστεί για το φετινό καλοκαίρι. Παρά το φορτωμένο επαγγελματικό τους πρόγραμμα, προτεραιότητά τους παραμένει ο ποιοτικός χρόνος που περνούν μαζί σε αγαπημένους προορισμούς.

Διαβάστε επίσης: Αθηνά Οικονομάκου: Το τρυφερό της μήνυμα για τα γενέθλια του γιου της (Φωτογραφίες)

Το πρωί της Μεγάλης Τρίτης (7/4), ο Ιταλός μπασκετμπολίστας δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από τρυφερά στιγμιότυπα με την αγαπημένη του ηθοποιό.

«Τέλος ο χειμώνας, ετοιμαζόμαστε για την καλύτερη εποχή του χρόνου» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Μπρούνο Τσερέλα.

Οι φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram:

Έτσι επιβεβαίωσε η ηθοποιός τον γάμο της

Παρόλο που η Αθηνά Οικονομάκου είχε επιλέξει αρχικά να κρατήσει χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας κάθε επίσημη δήλωση για τις λεπτομέρειες της τελετής, μια πρόσφατη κίνησή της στα social media λειτούργησε ως η απόλυτη επιβεβαίωση.

Η ηθοποιός έκανε repost μια φωτογραφία που απεικονίζει ένα μπλουζάκι από την Πάρο με την αναγραφή «Wedding Time».

Αυτή η ανάρτηση ήταν αρκετή για να «προδώσει» πως η μεγάλη στιγμή πλησιάζει, δίνοντας τέλος στα σενάρια και τα ρεπορτάζ των τελευταίων εβδομάδων.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, το ζευγάρι επιθυμεί η τελετή να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο ιδιωτική και μακριά από την περιττή δημοσιότητα.

Οι τελευταίες ειδήσεις αναφέρουν πως το «Save the date» έχει ήδη σταλεί στους καλεσμένους, ενώ η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή της πως έχει ήδη λάβει το προσκλητήριο, αφήνοντας να εννοηθεί πως τελικά ο γάμος θα είναι ανοιχτός.

Να θυμίσουμε ότι η σχέση της Αθηνάς και του γοητευτικού Ιταλού μπασκετμπολίστα ξεκίνησε λίγους μήνες μετά το διαζύγιό της και από τότε οι δυο τους είναι αχώριστοι.

Η πρόταση γάμου έγινε το περασμένο καλοκαίρι κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής στη λίμνη Κόμο στην Ιταλία, παρουσία στενών τους φίλων.