Αθηνά Οικονομάκου: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την ανταλλαγή όρκων με τον Μπρούνο Τσερέλα – “Ήταν όλα όπως τα ονειρευόμασταν”

Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους έζησαν το τριήμερο που πέρασε στην Πάρο η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα.

Η ηθοποιός και ο μπασκετμπολίστας το απόγευμα του Σαββάτου 27/6 αντάλλαξαν όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό δίπλα σε αγαπημένα τους πρόσωπα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την Παρασκευή είχε προηγηθεί το pre-wedding party, ενώ ακολούθησαν ένα εντυπωσιακό πάρτι. Ο τριήμερος της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα εορτασμός ολοκληρώθηκε στη Νάουσα, με ξέφρενους χορούς, άπλετο κέφι και πολλά χαμόγελα.

Η ηθοποιός, λίγες ώρες μετά την τρυφερή εξομολόγηση στην τελετή ανταλλαγής όρκων, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day εμφανώς χαρούμενη και συγκινημένη.

«Είμαι πολύ ευτυχισμένη. Ήταν πολύ όμορφα, πολύ συναισθηματική στιγμή και ήταν όπως τα ονειρευόμασταν, όλα πήγαν υπέροχα. Η Πάρος είναι το αγαπημένο νησί του Μπρούνο που έρχεται τα περισσότερα χρόνια, οπότε έτσι πήραμε την απόφαση. Πλέον έχει γίνει και εμένα το αγαπημένου μου νησί», είπε η Αθηνά Οικονομάκου.

Διαβάστε επίσης: Νέες εικόνες από το ξέφρενο πάρτι της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο (βίντεο)

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι γνωρίστηκε στις αρχές του 2024, λίγο μετά τον χωρισμό της ηθοποιού από τον πρώην σύζυγό της, και παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2026 σε στενό οικογενειακό κύκλο στην Πλάκα.