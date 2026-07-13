Ρίκα Διαλυνά: Φιλοξένησε τον Σπύρο Μπιμπίλα στο σπίτι της στην Κρήτη (Εικόνες)

Στιγμές από την πρόσφατη συνάντησή του με την εμβληματική ηθοποιό Ρίκα Διαλυνά μοιράστηκε με το κοινό ο Σπύρος Μπιμπίλας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κρήτη.

Ο γνωστός ηθοποιός και βουλευτής της «Πλεύσης Ελευθερίας» βρέθηκε στο Ηράκλειο και επισκέφθηκε τη σπουδαία πρωταγωνίστρια στο σπίτι της, αναρτώντας στη συνέχεια φωτογραφικά στιγμιότυπα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

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Στο υλικό που δημοσιοποιήθηκε, η Ρίκα Διαλυνά εμφανίζεται ιδιαίτερα ευδιάθετη και χαμογελαστή στο μπαλκόνι της κατοικίας της, περιτριγυρισμένη από αγαπημένα πρόσωπα.

«Κάθε φορά που βρίσκομαι στο Ηράκλειο δεν μπορώ να μην συναντήσω την αγαπημένη μου φίλη, την αειθαλή και δραστήρια Ρίκα Διαλυνά που μας δένει μια αληθινή φιλία πολλών χρόνων.

Ακόμα μια φορά στο σπίτι της με την υπέροχη θέα στη θάλασσα του Κρητικού πελάγους, μαζί με τους δικούς της και τον φίλο Μάνο Ιερωνυμάκη, που ήταν το δεξί χέρι της Αλίκης μας.

Εύχομαι η Ρίκα να είναι πάντα έτσι χαμογελαστή, υγιής, φιλόξενη και πάντα να μας διηγείται τις υπέροχες ιστορίες της τόσο σημαντικής πορείας της και της ενδιαφέρουσας ζωής της», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Η Ρίκα Διαλυνά, η οποία σφράγισε με την παρουσία της τον χρυσό αιώνα του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου, διαγράφοντας παράλληλα μια αξιοσημείωτη καριέρα στο εξωτερικό, έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Από το 2021 έχει μετακομίσει μόνιμα στην πρωτεύουσα της Κρήτης, όπου απολαμβάνει μια ήρεμη καθημερινότητα, περιορίζοντας τις δημόσιες εμφανίσεις της σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις.