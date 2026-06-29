Νέες εικόνες από το ξέφρενο πάρτι της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο (βίντεο)

Με ένα ξέφρενο τριήμερο γλέντι γιόρτασαν τον γάμο τους Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο, με συγγενείς και φίλους, με την ηθοποιό και τον παλαίμαχο μπασκετμπολίστα να μην σταματούν να χορεύουν και να διασκεδάζουν.

Το τριήμερο γλέντι ξεκίνησε την Παρασκευή 26 Ιουνίου με ένα pre-wedding πάρτι και ολοκληρώθηκε την Κυριακή 28 Ιουνίου με ένα ακόμη μεγάλο πάρτι στη Νάουσα της Πάρου. Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα έδειχναν να απολαμβάνουν την κάθε στιγμή.

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Βίντεο από τη βραδιά δημοσίευσε και η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία έδωσε το «παρών» στο γλέντι, παρότι κατάφερε να βρεθεί εκεί μόνο την Κυριακή λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Όπως φαίνεται στις σχετικές εικόνες, ο Μπρούνο Τσερέλα και η Αθηνά Οικονομάκου χορεύουν πάνω σε τραπέζι, ενώ οι καλεσμένοι τους χορεύουν γύρω τους.

Κάποια στιγμή ο Μπρούνο Τσερέλα πήρε στα χέρια του μια ελληνική σημαία και το κέφι «φούντωσε». Η Αθηνά Οικονομάκου βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό του συζύγου της.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε θρησκευτικά το απόγευμα του Σαββάτου (16.05.2026) κάτω από άκρα μυστικότητα.

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Μετά τους όρκους αγάπης στην Πάρο, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα πήγαν στον χώρο της γαμήλιας δεξίωσης και χόρεψαν ένα ρομαντικό κομμάτι με τίτλο «Te Quiero Baby», που ήταν διασκευή του «I Love You Baby» του Frank Sinatra. Το βράδυ της Κυριακής 28 Ιουνίου, διοργάνωσαν το τελευταίο πάρτι για να ευχαριστήσουν τους καλεσμένους τους.

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Ένα μήνα μετά τον μυστικό γάμο τους στην Πλάκα, το απόγευμα του Σαββάτου (27.06.2026) οι δύο ερωτευμένοι έκαναν μία ακόμα τελετή δίπλα στο κύμα, ανταλλάσσοντας όρκους αγάπης και ύστερα ακολούθησε ένα ξέφρενο γλέντι. Η Αθηνά Οικονομάκου έλαμπε μέσα εντυπωσιακό νυφικό της, που είχε διαφάνειες και δαντέλα και ήταν της σχεδιάστριας Σίλιας Κριθαριώτη.