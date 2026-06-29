Γιώργος Λιάγκας για Αθηνά Οικονομάκου: “Τη βλέπω πιο ερωτευμένη από τον Μπρούνο – Δεν την παίρνει να αποτύχει”

Για την ανταλλαγή όρκων της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο μίλησαν το πρωί της Δευτέρας 29/6 ο Γιώργος Λιάγκας με την ομάδα του.

«Να πω και κάτι: όταν ένας άνθρωπος έχει κάνει μια οικογένεια που δεν του έχει βγει, και φαίνεται σε κάθε της δήλωση της Αθηνάς ότι δεν της βγήκε η πρώτη της οικογένεια, δεν εισέπραξε αγάπη από την οικογένεια, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό λέει, το λέει σε κάθε της δήλωση. Και ξαφνικά τώρα βρίσκει μια οικογένεια και μια αγκαλιά, είναι βαθιά ερωτευμένη. Βλέπω πιο ερωτευμένη την Αθηνά παρά τον Μπρούνο. Εκτός αν ο Μπρούνο είναι πιο εσωστρεφής…» είπε ο παρουσιαστής και πρόσθεσε:

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«Όταν μια γυναίκα έχει παντρευτεί, έχει αποτύχει την πρώτη φορά στο γάμο της, έχει κάνει δυο παιδιά και βλέπει τώρα ότι κάνει τη δεύτερη προσπάθεια, δεν την παίρνει να αποτύχει. Μπορεί να την πάρει και δύο και τρεις και πέντε, αλλά έχει επενδύσει πάρα πολύ σε αυτή την προσπάθεια, αυτό εννοώ. Άρα λοιπόν, μακάρι αυτό το συναίσθημα που βιώνουν και οι δύο τώρα, και ξεκάθαρα βιώνει πιο πολύ η Αθηνά, τουλάχιστον σε επίπεδο εξωστρέφειας, να τους κρατήσει για μια ζωή».