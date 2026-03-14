Αθηνά Οικονομάκου: Το τρυφερό της μήνυμα για τα γενέθλια του γιου της (Φωτογραφίες)

Σε μια άκρως τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της Μάξιμου προχώρησε η ηθοποιός Αθηνά Οικονομάκου στα social media.

Συγκεκριμένα, η Αθηνά Οικονομάκου δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες από το πάρτι του γιου της, ο οποίος έκλεισε τα 8 του χρόνια. Σε μια από αυτές τις φωτογραφίες η διάσημη ηθοποιός ποζάρει με το γιο της, όντας ευτυχισμένη.

«8 χρόνια που ο κόσμος μου έγινε πιο φωτεινός!!! Χρόνια σου πολλά αγόρι μου γλυκό. Να σε χαιρόμαστε και να σε καμαρώνουμε πάντα» έγραψε στην ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Αθηνά Οικονομάκου: Έτσι επιβεβαίωσε τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα – Η ανάρτησή της

Η Αθηνά Οικονομάκου διανύει αδιαμφισβήτητα μία από τις πιο φωτεινές και δημιουργικές περιόδους της ζωής της. Μετά από δύο χρόνια κοινής πορείας, η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας στο πλευρό του αγαπημένου της, Μπρούνο Τσερέλα.

Το μυστήριο αναμένεται να λάβει χώρα το καλοκαίρι του 2026 στην ειδυλλιακή Πάρο, γεγονός που επιβεβαιώνει πως το ζευγάρι ζει έναν μεγάλο και δυνατό έρωτα.

Παρόλο που η Αθηνά Οικονομάκου είχε επιλέξει αρχικά να κρατήσει χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας κάθε επίσημη δήλωση για τις λεπτομέρειες της τελετής, μια πρόσφατη κίνησή της στα social media λειτούργησε ως η απόλυτη επιβεβαίωση.

Η ηθοποιός έκανε repost μια φωτογραφία που απεικονίζει ένα μπλουζάκι από την Πάρο με την αναγραφή «Wedding Time».

Αυτή η ανάρτηση ήταν αρκετή για να «προδώσει» πως η μεγάλη στιγμή πλησιάζει, δίνοντας τέλος στα σενάρια και τα ρεπορτάζ των τελευταίων εβδομάδων.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, το ζευγάρι επιθυμεί η τελετή να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο ιδιωτική και μακριά από την περιττή δημοσιότητα.

Οι τελευταίες ειδήσεις αναφέρουν πως το «Save the date» έχει ήδη σταλεί στους καλεσμένους, ενώ η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή της πως έχει ήδη λάβει το προσκλητήριο, αφήνοντας να εννοηθεί πως τελικά ο γάμος θα είναι ανοιχτός.

athinao1konomakou / Ιnstagram

Να θυμίσουμε ότι η σχέση της Αθηνάς και του γοητευτικού Ιταλού μπασκετμπολίστα ξεκίνησε λίγους μήνες μετά το διαζύγιό της και από τότε οι δυο τους είναι αχώριστοι.

Η πρόταση γάμου έγινε το περασμένο καλοκαίρι κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής στη λίμνη Κόμο στην Ιταλία, παρουσία στενών τους φίλων.