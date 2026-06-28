Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Το ξέφρενο γλέντι μετά την ανταλλαγή όρκων στην Πάρο με ζεϊμπέκικο και ατέλειωτο χορό

Με λαμπερά χαμόγελα γιόρτασαν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα καθώς ξεφάντωσαν σε πάρτι που ακολούθησε μετά την συγκινητική συμβολική ανταλλαγή όρκων στην Πάρο.

Το ευτυχισμένο ζευγάρι απόλαυσε κάθε στιγμή της γιορτής και το διασκέδασε με την ψυχή του. Η Αθηνά Οικονομάκου, εμφανώς συγκινημένη αλλά και ιδιαίτερα ευδιάθετη δεν δίστασε να ξεδιπλώσει τις ικανότητές της στον χορό, ενώ το ίδιο έκανε και ο Μπρούνο Τσερέλα με το ζευγάρι να λάμπει από ευτυχία.

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Οι φίλοι τους που έδωσαν το παρών στο ξέφρενο πάρτι ανέβαζαν συνεχώς φωτογραφίες και βίντεο στα social media.

Οι καλεσμένοι τους, που ανάμεσά τους ήταν και η Φαίη Σκορδά με τον μέλλοντα σύζυγό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, αλλά και η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, η Μαίρη Συνατσάκη με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους, Ολίβια, ο Άρης Καβατζίκης, η Ευγενία Σαμαρά, η Λένα Δροσάκη, η Έβελυν Καζαντζόγλου, η Χριστίνα Κοντοβά, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και ο Στέλιος Καφαντάρη, ανέβασαν πολλά stories στο Instagram τα οποία έκαναν repost και η Αθηνά Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα.

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