Γιώργος Λιάγκας: Βόλτα στη Μύκονο με τον 15χρονο γιο του, Γιάννη (Εικόνες)

Στη Μύκονο συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες βρέθηκε στο νησί των Ανέμων μαζί με τον 15χρονο γιο του, Γιάννη.

Ο δημοφιλής παρουσιαστής, που διατηρεί σταθερή προτίμηση στη Μύκονο για τις θερινές του αποδράσεις, πραγματοποίησε βραδινή έξοδο στα γραφικά Ματογιάννια, έχοντας στο πλευρό του τον μεγαλύτερο γιο του, που απέκτησε από τον γάμο του με τη Φαίη Σκορδά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δυο τους περπάτησαν στα πολυσύχναστα σοκάκια του νησιού σε χαλαρό κλίμα, συνοδευόμενοι και από στενό φίλο του παρουσιαστή, απολαμβάνοντας τη βραδινή τους βόλτα.

Για την περίσταση, ο Γιώργος Λιάγκας επέλεξε ένα άνετο, casual σύνολο, ενώ ο Γιάννης έκλεψε τις εντυπώσεις, καθώς έχει πλέον μεγαλώσει αρκετά, με το ύψος και την εμφανισιακή του ομοιότητα με τον πατέρα του να μην περνούν απαρατήρητα.

Δείτε εικόνες

Πηγή Φωτογραφίας: NDP – Νίκος Ζότος