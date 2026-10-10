Μίλτος Καρατζάς για Άννα Βίσση: «Έχει αλλάξει τα τελευταία δύο χρόνια – Δεν είναι πια τόσο φιλική»

Για την αλλαγή που, όπως υποστηρίζει, έχει παρατηρήσει στη συμπεριφορά της Άννας Βίσση τα τελευταία δύο χρόνια μίλησε ο Μίλτος Καρατζάς, με αφορμή τη δημόσια αντιπαράθεση της τραγουδίστριας με τον Νίκο Καρβέλα.

Ο γνωστός μουσικός παραγωγός, ο οποίος έχει συνεργαστεί επί δεκαετίες με τους δύο καλλιτέχνες, βρέθηκε το Σάββατο (10/10) στην εκπομπή «MEGA Non Stop» και αναφέρθηκε τόσο στη γνωριμία τους όσο και στις εξελίξεις που έχουν προκαλέσει έντονες συζητήσεις στον καλλιτεχνικό χώρο.

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«Η Άννα δεν ήταν αυτή που βλέπετε σήμερα»

Ο Μίλτος Καρατζάς υπενθύμισε ότι διατηρεί σχέση με τους δύο καλλιτέχνες εδώ και 47 χρόνια, ενώ υποστήριξε πως ο ίδιος συνέβαλε στην έναρξη της δισκογραφικής συνεργασίας τους.

Όπως περιέγραψε, είχε αναλάβει την Άννα Βίσση στη δισκογραφική εταιρεία και συνεργάστηκε μαζί της σε έναν δίσκο που περιλάμβανε τραγούδια του Νίκου Καρβέλα και του Αντώνη Βαρδή. Από εκείνη τη συνεργασία προέκυψε και η μεγάλη επιτυχία «Δώδεκα».

Αναφερόμενος στους χαρακτήρες των δύο καλλιτεχνών, ο μουσικός παραγωγός υποστήριξε ότι ο Νίκος Καρβέλας ήταν ανέκαθεν απόλυτος στις απόψεις του, ενώ η Άννα Βίσση, σύμφωνα με την προσωπική του εμπειρία, ήταν πιο ήρεμη και προσιτή.

«Η Άννα δεν ήταν αυτή που βλέπετε σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θεωρεί πως η τραγουδίστρια έχει αλλάξει αισθητά τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο ίδιος υποστήριξε πως δεν πρόκειται για μια αλλαγή που έχει παρατηρήσει μόνο εκείνος, αλλά και άλλοι άνθρωποι της μουσικής βιομηχανίας.

Η αναφορά στις «νέες παρέες» της Βίσση

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του Μίλτου Καρατζά στις νέες κοινωνικές συναναστροφές της τραγουδίστριας.

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Ο μουσικός παραγωγός επικαλέστηκε σχετική εκτίμηση του Λάκη Γαβαλά, υποστηρίζοντας ότι η Άννα Βίσση ενδέχεται να έχει διαφοροποιήσει τη συμπεριφορά της προκειμένου να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του νέου της περιβάλλοντος.

Όπως είπε, συμφωνεί με αυτή την εκτίμηση, ενώ αποκάλυψε ότι η τελευταία προσωπική τους συνομιλία πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου έναν χρόνο.

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Οι τοποθετήσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η σχέση της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Η αντιπαράθεση Βίσση – Καρβέλα συνεχίζεται

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο καλλιτέχνες βρίσκονται σε δημόσια αντιπαράθεση, με οικονομικές και επαγγελματικές διαφωνίες, αλλά και διαφορετικές εκδοχές για όσα έχουν προηγηθεί.

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Το DEBATER έχει παρουσιάσει αναλυτικά το χρονικό της ρήξης ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, καταγράφοντας τις θέσεις των δύο πλευρών και τις εξελίξεις γύρω από τη συνεργασία τους.

Παράλληλα, μέσα από το άρθρο γνώμης «Βίσση – Καρβέλας: Με τους δημιουργούς», αναδεικνύεται και η ευρύτερη συζήτηση για τη σχέση δημιουργών και ερμηνευτών στην ελληνική μουσική βιομηχανία.

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Οι σημερινές δηλώσεις του Μίλτου Καρατζά προσθέτουν μια ακόμη προσωπική μαρτυρία στη συζήτηση, καθώς προέρχονται από έναν άνθρωπο που γνωρίζει τους δύο καλλιτέχνες από τα πρώτα χρόνια της κοινής τους πορείας.