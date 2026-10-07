Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε;

Μαζί έγραψαν τραγούδια που έγιναν προσωπικές αναμνήσεις για γενιές ακροατών. Τώρα η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας βρίσκονται απέναντι, με οικονομικές διαφωνίες, προσωπικές καταγγελίες και δύο εκδοχές που συγκρούονται σχεδόν σε κάθε σημείο.

Εκείνος μιλά για καλλιτεχνική απομάκρυνση και «συντριβή». Εκείνη απαντά με καταγγελίες για απαιτήσεις και απειλές. Η παραγωγή παρεμβαίνει με τη δική της ανακοίνωση, ενώ άνθρωποι του θεάματος παίρνουν θέση.

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Το DEBATER ανοίγει το debate: Με ποιον είστε σε αυτή τη δημόσια αντιπαράθεση — με την Άννα Βίσση ή με τον Νίκο Καρβέλα;

Πριν διαλέξετε πλευρά, αυτό είναι το χρονικό και τα σημεία στα οποία διαφωνούν.

Μάρτιος και Μάιος: Οι πρώτες συγκρούσεις στο παρασκήνιο

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η ένταση είχε ξεκινήσει μήνες πριν από τη δημόσια ρήξη. Η συνεργασία της Βίσση με τη Δήμητρα Κούστα και το νέο εγχείρημα της Vission Music φέρονται να προκάλεσαν αντιρρήσεις στον Καρβέλα, ο οποίος παρέμεινε στην Panik Records.

Τον Μάρτιο, κατά τις ίδιες πληροφορίες, σημειώθηκε σοβαρή διαφωνία για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Τον Μάιο ακολούθησαν εντάσεις για μουσικούς που πλαισίωναν την τραγουδίστρια και για τη μη συμμετοχή της Σοφίας Καρβέλα στις ενδυματολογικές επιλογές της.

Μια επόμενη συνάντηση στη Vission Music φέρεται να μην έφερε εκτόνωση. Μετά το ΟΑΚΑ, πληροφορίες του DEBATER ανέφεραν ότι μουσικοί ενημερώθηκαν να αναζητήσουν αλλού εργασία και ότι ο σχεδιασμός για το Αθηνών Αρένα είχε «παγώσει».

Πρόκειται για την εικόνα του παρασκηνίου που παρουσίασε το ρεπορτάζ μας για το χρονικό της ρήξης. Η Βίσση, στη δημόσια απάντησή της, δίνει διαφορετική εκδοχή για τη στάση του Καρβέλα απέναντι στο ΟΑΚΑ.

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5 Οκτωβρίου: Η οικονομική διαφορά γίνεται δημόσια

Το πρώτο δημοσίευμα που έφερε το οικονομικό μέτωπο στο προσκήνιο έκανε λόγο για διεκδίκηση 200.000 έως 300.000 ευρώ και αναζήτηση εξωδικαστικής λύσης.

Τότε, ο δικηγόρος της Βίσση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, επιβεβαίωνε τη συζήτηση για οικονομικά ζητήματα, περιγράφοντας καλόπιστο διάλογο. Διέψευδε παράλληλα πληροφορίες για εξώδικη απαγόρευση ερμηνείας των τραγουδιών και επεισόδιο στα καμαρίνια.

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Η συνέχεια ανέτρεψε την εικόνα μιας διαφωνίας που μπορούσε να λυθεί αθόρυβα.

6 Οκτωβρίου: Η εκδοχή του Καρβέλα

Με την ανακοίνωσή του για τη Βίσση και το ΟΑΚΑ, ο συνθέτης έδωσε στη διαφωνία καλλιτεχνική και προσωπική διάσταση.

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Υποστήριξε ότι διαφωνούσε με το μέγεθος της παραγωγής και τις ακριβές κατηγορίες εισιτηρίων, θέλοντας τα τραγούδια του να παραμένουν προσιτά και στο επίκεντρο. Κατά τον ίδιο, 47 από τα 50 τραγούδια της συναυλίας ήταν δικά του.

Στο οικονομικό σκέλος, υποστήριξε ότι ζητούσε ξεχωριστή αμοιβή, πέρα από τα πνευματικά δικαιώματα, όπως σε προηγούμενες εμφανίσεις. Κατήγγειλε επίσης ότι τέθηκε όρος να μη μιλά αρνητικά δημόσια για την τραγουδίστρια.

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Για την απουσία του από τη συναυλία, επικαλέστηκε αλλαγή των θέσεων του ίδιου και των καλεσμένων του, την οποία εξέλαβε ως προσβολή.

7 Οκτωβρίου: Η απάντηση της Βίσση

Η δημόσια απάντηση της Άννας Βίσση περιέγραψε εντελώς διαφορετικά τα γεγονότα.

Η τραγουδίστρια υποστήριξε ότι ο Καρβέλας γνώριζε και συμφωνούσε με το σχέδιο του ΟΑΚΑ, χωρίς να της έχει εκφράσει αντιρρήσεις για την παραγωγή ή τα εισιτήρια.

Κατήγγειλε ότι, τρεις ημέρες πριν από τη συναυλία, απαίτησε 1,5 εκατ. ευρώ, απειλώντας να εμποδίσει τη διοργάνωση, και στη συνέχεια να τη διασύρει προσωπικά και καλλιτεχνικά. Ανέφερε ακόμη ότι τους προηγούμενους έξι μήνες είχε λάβει οικονομική βοήθεια άνω των 500.000 ευρώ.

Η ίδια συνέδεσε την αλλαγή των θέσεων με τη συμπεριφορά που του αποδίδει και απέρριψε την καταγγελία περί φίμωσης.

Οι αναφορές αυτές αποτελούν καταγγελίες της Βίσση, τις οποίες παρουσιάζει η δική της δημόσια τοποθέτηση.

Η παρέμβαση της παραγωγής και τα 250.000 ευρώ

Η D&A Live Concerts απάντησε για τις οικονομικές υποχρεώσεις της, αναφέροντας ότι στις 23 Σεπτεμβρίου κατέβαλε προκαταβολή 250.000 ευρώ στην AUTODIA για τα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης.

Το ποσό καταβλήθηκε στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης. Δεν αποτελεί απευθείας πληρωμή 250.000 ευρώ στον Καρβέλα.

Η εταιρεία ανέφερε ότι αναμένεται η τελική εκκαθάριση και αρνήθηκε την ύπαρξη ξεχωριστής γραπτής ή προφορικής συμφωνίας με τον συνθέτη.

Εδώ βρίσκεται μια ουσιαστική διάκριση: άλλο τα πνευματικά δικαιώματα και άλλο η πρόσθετη αμοιβή που επικαλείται ο Καρβέλας. Η ανακοίνωση της παραγωγής αποτυπώνει τη δική της θέση για τις υποχρεώσεις της.

Ο Δαβαράκης παίρνει θέση

Στη συζήτηση παρενέβη και ο Άρης Δαβαράκης, χαρακτηρίζοντας Βίσση και Καρβέλα ένα είδος «ροκ συγκροτήματος».

Υποστήριξε ότι η καλλιτεχνική ταυτότητα της τραγουδίστριας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα τραγούδια του συνθέτη και άσκησε σκληρή κριτική στην οικογένεια Κούστα.

Η παρέμβασή του φέρνει στο προσκήνιο το ερώτημα της επόμενης ημέρας: Πόσο μπορεί να αλλάξει μια συνεργασία χωρίς να χαθεί αυτό που την έκανε ξεχωριστή;

Γιατί να είστε με τη Βίσση;

Το ισχυρότερο επιχείρημα υπέρ της είναι το δικαίωμα μιας καλλιτέχνιδας να εξελίσσεται, να επιλέγει συνεργάτες και να σχεδιάζει την επόμενη φάση της πορείας της.

Η αναγνώριση της προσφοράς ενός δημιουργού μπορεί να συνυπάρχει με την αυτονομία της ερμηνεύτριας. Οι οικονομικές διαφορές χρειάζονται σαφείς συμφωνίες και αποδείξεις.

Όσοι βρίσκονται πιο κοντά στη θέση της θα κρίνουν ιδιαίτερα σοβαρές τις καταγγελίες της για πίεση λίγο πριν από τη συναυλία — εφόσον αυτές τεκμηριωθούν.

Γιατί να είστε με τον Καρβέλα;

Το ισχυρότερο επιχείρημα υπέρ του είναι η αναγνώριση της δημιουργικής συμβολής σε μια κοινή καλλιτεχνική ταυτότητα.

Ένας συνθέτης μπορεί να διαφωνεί με τον τρόπο παρουσίασης του έργου του, να υπερασπίζεται τη σχέση του με το κοινό και να ζητά την τήρηση μιας αμοιβής που υποστηρίζει ότι είχε συμφωνηθεί.

Όσοι βρίσκονται πιο κοντά στη θέση του θα σταθούν στο κατά πόσο η νέα κατεύθυνση παραμερίζει έναν καθοριστικό συνεργάτη και στο αν οι οικονομικοί όροι άλλαξαν χωρίς τη συναίνεσή του.

Εσείς με ποιον είστε;

Μπορεί η Βίσση να χαράξει νέα πορεία χωρίς τον Καρβέλα; Μπορεί ο Καρβέλας να διεκδικεί λόγο στις επιλογές της λόγω της κοινής τους ιστορίας; Και πού τελειώνει η καλλιτεχνική διαφωνία και αρχίζει η προσωπική σύγκρουση;

Οι ανακοινώσεις δίνουν τις θέσεις των πλευρών. Τα αμφισβητούμενα περιστατικά και οι οικονομικές αξιώσεις χρειάζονται τεκμηρίωση.

Με βάση όσα έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα, ποια πλευρά σας πείθει περισσότερο;

Ψηφίστε στο debate του DEBATER:

➠ Με την Άννα Βίσση

➠ Με τον Νίκο Καρβέλα