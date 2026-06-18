Γιώργος Λιάγκας – Η εντυπωσιακή γυναίκα που είχε σχέση χρόνια πριν πριν την Μαρία Αντωνά και την Φαίη Σκορδά

Ο Γιώργος Λιάγκας είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της ελληνικής showbiz τόσο για τα επαγγελματικά του όσο και για τα προσωπικά του. Τα τελευταία χρόνια είναι σε σχέση με την Μαρία Αντωνά, ενώ στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένος με την Φαίη Σκορδά, με την οποία απέκτησαν δύο γιους.

Αν και το ζευγάρι τράβηξε χωριστούς δρόμους, παραμένει «δεμένο» για χάρη των παιδιών του, τα οποία αποτελούν την προτεραιότητά τους. Γενικότερα, ο Γιώργος Λιάγκας πάντα προφύλασσε την προσωπική του ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας. Ανά διαστήματα του έχουν «χρεώσει» διάφορες σχέσεις, χωρίς ωστόσο κάτι τέτοιο να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ωστόσο, στο μακρινό παρελθόν, πολύ πριν από τον γάμο του με την Φαίη Σκορδά, μια σχέση του είχε γίνει αρκετά γνωστή. Συγκεκριμένα, μια εντυπωσιακή ξανθιά κυρία φαίνεται ότι μάγεψε τον παρουσιαστή από την πρώτη συνάντησή τους.

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Όπως αναφέρει σχετικό δημοσίευμα του «Ciao», όλα ξεκίνησαν όταν η Έλενα Γράβεζα πέρασε το κατώφλι του STAR ως καλεσμένη μεσημεριανής εκπομπής. Ο Γιώργος Λιάγκας γοητεύτηκε από την εμφάνιση και την χαρακτήρα της και δεν άργησε να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του προς εκείνη. Λίγο μετά την γνωριμία τους έγιναν ζευγάρι, με τον φωτογραφικό φακό να τους απαθανατίζει σε διάφορες κοινές εξόδους τους. Αν και όλα έδειχναν ότι πρόκειται για έναν έρωτα που θα κρατήσει πολλά χρόνια, τελικά τράβηξαν χωριστούς δρόμους, δίχως να γίνουν γνωστοί οι λόγοι που τους έκαναν να πάρουν αυτή την απόφαση.

Σήμερα, η Έλενα Γράβεζα έχει εγκαταλείψει τον χώρο της showbiz ακολουθώντας τελείως διαφορετική επαγγελματική πορεία. Μάλιστα, έχει αφοσιωθεί στην οικογένειά της, καθώς έχει γίνει μανούλα 4 παιδιών.