Μαρία Ανδρούτσου – Με μίνι μαύρο φόρεμα και αψεγάδιαστη σιλουέτα λίγο πριν τα 57

Η Μαρία Ανδρούτσου σε πρόσφατη κοσμική έξοδό της κατάφερε γι άλλη μια φορά να τραβήξει τα βλέμματα με τις εντυπωσιακές αναλογίες της. Η ηθοποιός λίγους μήνες πριν συμπληρώσει τα 57 απέδειξε ότι η γοητεία και η κομψότητα δεν έχουν ηλικία, αποσπώντας γι άλλη μια φορά θετικά σχόλια για το στυλ της.

Η γνωστή ηθοποιός, Μαρία Ανδρούτσου, έδωσε το παρόν στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ένα μωρό για τρεις», μεταξύ άλλων καλλιτεχνών. Για την εμφάνισή της επέλεξε ένα μίνι μαύρο φόρεμα το οποίο αναδείκνυε τα καλογυμνασμένα πόδια της, ενώ συνολικά κολάκευε όλη την σιλουέτα της. Γενικότερα δίνει ιδιαίτερα βαρύτητα στο στυλ της, γι αυτό και πάντα καταφέρνει να κεντρίζει τα βλέμματα.

Πάντοτε η Μαρία Ανδρούτσου φροντίζει τον εαυτό της έχοντας πάντα την γυμναστική μέσα στο πρόγραμμά της, ωστόσο το πιο ελκυστικό χαρακτηριστικό της αποτελεί το χαμόγελό της που ποτέ δεν αποχωρίζεται. Γενικότερα, η ηθοποιός είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και φροντίζει πάντα να κοινοποιεί φωτογραφίες από την καθημερινότητά της. Μάλιστα, δεν διστάζει να ποζάρει και με το αγαπημένο της μπικίνι, αποκαλύπτοντας την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της η Μαρία Ανδρούτσου είχε πει: «Ποτέ δεν ήμουν ένα αδύνατο παιδί, πάντα έλεγα “Αχ είμαι πέντε κιλά, επτά κιλά παραπάνω”. Πότε έμπαιναν πότε έφευγαν, ζούσα με αυτό το πράγμα συνέχεια. Κάποια στιγμή είπα ότι πρέπει να το λύσω, γιατί έτσι αδικώ τον εαυτό μου… Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με την εμφάνιση ή να με κρατάει από κάτι, αλλά για την ψυχολογία μου, για την αυτοεκτίμησή μου. Έλεγα “Γιατί να μην μπορώ να το καταφέρω ρε παιδί μου;”.

“Στο παρελθόν είχα κάνει δίαιτες μια-δυο φορές, τα είχα καταφέρει, μετά όμως ξαναπήρα τα κιλά. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην συμβεί το ίδιο, γιατί πρέπει να διευθετηθεί το θέμα. Έτσι πήρα την απόφαση να το πάρω σοβαρά. Ήμουν στην Θεσσαλονίκη και μείναμε με περιοδεία για κάποιους μήνες εκεί κι έκανα βελονισμό σε ένα γιατρό που είχα κάνει στο παρελθόν και με βοήθησε πάρα πολύ»!”, είχε συμπληρώσει η Μαρία Ανδρούτσου.