Η Αλίκη Βουγιουκλάκη «επιστρέφει» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Το καμαρίνι της ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, δίνοντας την δυνατότητα στο κοινό να επισκεφθεί το καμαρίνι της. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο φιλοξενούνται προσωπικά αντικείμενα και φωτογραφίες της, φέρνοντας ανθρώπους κάθε ηλικίας πιο κοντά στη μνήμη της.

Όπως ήταν αναμενόμενο, στα εγκαίνιά του έδωσε το παρών πλήθος κόσμου μεταξύ των οποίων οι: Παναγιώτης Φύτρας, Γιάννης Χατζηαλέξης, Έφη Πίκουλα, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, Μανώλης Παντελιδάκης, Αλέξανδρος Ρήγας και Σπύρος Μπιμπίλας, οι οποίοι τίμησαν τη μνήμη της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

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Μεταξύ άλλων ο Σπύρος Μπιμπίλας μιλώντας στην εκπομπή Breakfast@Star είπε: “Λάτρευα την Αλίκη Βουγιουκλάκη από πάρα πολύ μικρό παιδάκι. Νομίζω ότι και εξαιτίας της και από τον θαυμασμό που είχα προς αυτήν, έχω γίνει ηθοποιός. Όταν τη γνώρισα, της είχα πει πως κοιμόμουν με τη φωτογραφία της κάτω από το μαξιλάρι μου. Μου έκανε μια πολύ μεγάλη αγκαλιά! Επίσης, της είχα πει ότι στη δευτέρα δημοτικού μάς είχαν βάλει μια έκθεση, ποιον αγαπάω πιο πολύ, τη μαμά ή τον μπαμπά”.

“Εγώ έγραψα ότι αγαπάω την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Και φώναξε η δασκάλα τη μαμά μου να της πει ότι έχω πρόβλημα σοβαρό. Αλλά η μαμά μου ήταν πολύ ανοικτών ιδεών και της είπε να με αφήσει να εκφράζομαι όπως θέλω”, είπε κλείνοντας ο Σπύρος Μπιμπίλας.