Θεσσαλονίκη: 42χρονος έστειλε απειλητικό email για βόμβα στον ΔΕΔΔΗΕ

Ένας 42χρονος έστειλε e-mail για βόμβα στον ΔΕΔΔΗΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 42χρονος έστειλε email στον ΔΕΔΔΗΕ στην Θεσσαλονίκη τον προηγούμενο μήνα, στο οποίο έκανε λόγο για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο συγκεκριμένο κτίριο.

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Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι το περιεχόμενο του μηνύματος ήταν ψευδές. Η υπόθεση θα πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.