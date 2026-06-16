Πέθανε η Τουρκάλα ηθοποιός Ece Irtem σε ηλικία 35 ετών – Ποια είναι η αιτία του θανάτου της

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 35 ετών η Τουρκάλα ηθοποιός Ece Irtem,. γνωστή στο κοινό από την τηλεοπτική σειρά One Love, από τον ρόλο της Isil.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η ηθοποιός βρέθηκε στο σπίτι της χωρίς τις αισθήσεις της, μία ημέρα μετά τα γενέθλια της. Η καρδιακή προσβολή αναφέρεται ως αιτία θανάτου.

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Ποια είναι η Ece Irtem

Στις 14 Ιουνίου 1991 γεννήθηκε η Ee Irtem, στην πόλη Σίβας. Το 2014 αποφοίτησε από το Τμήμα Όπερας και Φωνητικής Ερμηνείας του Πανεπιστημίου Yasar, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στην τάξη της.

Με γνωστούς καλλιτέχνες συνεργάστηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών της, ανάμεσα τους η σοπράνο Aytul Buyuksarac, ο διευθυντής της Κρατικής Όπερας και Μπαλέτου της Σμύρνης Levent Gunduz, καθώς και οι Paolo Susanni, Esra Mamac και η μεσόφωνος Anna Chubuchenko.

Η ηθοποιός από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τον αθλητισμό και στο δημοτικό σχολείο συμμετείχε σε αγώνες δρόμου. Επίσης σε σχολικές παραστάσεις έγραφε και παρουσίαζε τα δικά της σκετς, δείχνοντας από νωρίς την αγάπη της για την υποκριτική τέχνη.

Η υποκριτική της πορεία

H Irtem μετά την μετακόμιση της στην Κωνσταντινούπολη, συνέχισε τις σπουδές της στην υποκριτική στο Πολιτιστικό Κέντρο Sadri Alisik την περίοδο 2014-2015. Εκεί εκπαιδεύτηκε από τους Kayhan Yildizoglu, Okday Korunan, Kadim Yasar και Tolga Ciftci.

Η αναγνώριση ήρθε με τον ρόλο της Isil στη σειρά One Love, μια παραγωγή που σημείωσε μεγάλη επιτυχία στην Τουρκία και την καθιέρωσε ως μία από τις πιο αγαπητές παρουσίες της τουρκικής τηλεόρασης.