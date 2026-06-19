Καταγγελία για ασφαλιστική: “Δεν με δέχθηκαν στο πρόγραμμα γιατί είμαι χοντρός” (Φωτογραφία)

Αίσθηση προκαλεί η ανάρτηση-καταγγελία πολίτη στα social media, ο οποίος δημοσιοποίησε την απάντηση που έλαβε από ασφαλιστική εταιρεία έπειτα από αίτημα ένταξής του σε ασφαλιστικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το e-mail που κοινοποίησε, η εταιρεία απέρριψε την αίτησή του επικαλούμενη το αυξημένο σωματικό βάρος ως βασικό λόγο μη αποδοχής.

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Συγκεκριμένα, στην απάντηση αναφέρεται:

«Αγαπητέ Πελάτη,

Σε συνέχεια της αίτησής σας και της εκτίμησης που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η ασφάλισή σας δεν μπορεί να γίνει δεκτή λόγω αυξημένου σωματικού βάρους.

Παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση»

Ο ίδιος, εμφανώς εκνευρισμένος αλλά και με σαρκαστική διάθεση, σχολίασε δημόσια: «Δεν μου κάνουν ασφάλεια γιατί είμαι ΧΟΝΤΡΟΣ».

Η ανάρτηση προκάλεσε δεκάδες αντιδράσεις, με αρκετούς χρήστες να μοιράζονται αντίστοιχες εμπειρίες από ασφαλιστικές εταιρείες, αποκαλύπτοντας ότι οι απορρίψεις ή οι επιπλέον χρεώσεις δεν είναι κάτι ασυνήθιστο.

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Χαρακτηριστικά, ένας χρήστης ανέφερε:

«Έχω φάει απόρριψη για ασφάλεια ζωής (62 κιλά), 46 ετών, με καλές εξετάσεις, γιατί απλά είχα κάνει πάρα πολλές εξετάσεις. Έκανα συνέχεια γιατί έχω άγχος υγείας».

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Άλλος σχολίασε:

«Εμένα με έχουν χρεώσει έξτρα (μένω εξωτερικό) λόγω βάρους. Και πήρα τηλέφωνο, τους λέω τα έχασα και θέλω επαναδιαπραγμάτευση. Ακόμα μου απαντάνε».

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Παράλληλα, δεν έλειψαν και οι αναφορές από το εξωτερικό, με χρήστη να σημειώνει πως αντίστοιχες πρακτικές εφαρμόζονται και σε άλλες χώρες:

«Το ίδιο συμβαίνει και στο Λουξεμβούργο με τη μεγαλύτερη ασφαλιστική τους. Γνωστός που έκανε επέμβαση και έχασε βάρος, δεν τον ασφαλίζουν γιατί έκανε επέμβαση, ενώ πριν ήταν αρνητικοί λόγω των κιλών».

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Το περιστατικό έχει ανοίξει για ακόμη μία φορά τη συζήτηση γύρω από τα κριτήρια αξιολόγησης κινδύνου που εφαρμόζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και κατά πόσο τέτοιες πρακτικές μπορούν να θεωρηθούν δίκαιες ή ακόμα και διακριτικές.