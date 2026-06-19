Εβάν Φουρνιέ: Ανυπομονεί για το νέο ΣΕΦ – Η ανάρτηση του Γάλλου σταρ

Ο Εβάν Φουρνιέ έχει γίνει ένα με τον οργανισμό του Ολυμπιακού και το δείχνει σε κάθε ευκαιρία καθώς σε ανάρτηση του μίλησε για το νέο ΣΕΦ που θα είναι έτοιμο από την επόμενη χρονιά.

Η διοίκηση του Ολυμπιακού έχει ξεκινήσει τις εργασίες για να προχωρήσουν οι απαραίτητες βελτιώσεις στο ΣΕΦ, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Ο Εβάν Φουρνιέ δεσμεύεται έως το 2028 με τους πρωταθλητές Ευρώπης και σχολίασε στο «Χ» ποστάρισμα φιλάθλου των Πειραιωτών για το νέο ΣΕΦ.

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Το ποστάρισμα του φιλάθλου του Ολυμπιακού: «Σημαντική διαφορά στην ακουστική του ΣΕΦ και του Telekom Center, όταν πρόκειται για θόρυβο από το κοινό και ατμόσφαιρα. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού βρέθηκαν σε τεράστια μειονεκτική θέση για τόσα πολλά χρόνια σε σύγκριση με αυτούς της Παναθηναϊκού και των ομάδων του Βελιγραδίου λόγω της αρχιτεκτονικής του ΣΕΦ. Τώρα με το νέο ΣΕΦ, αυτό θα αλλάξει». The significant difference in the acoustics of SEF and B-Center, when it comes to crowd noise and atmosphere. Olympiacos fans were at a huge disadvantage for so many years compared to pao and Belgrade fans because of the architecture of SEF



Now with the new SEF, that will change— Red Sot (@red_saiyan_7) June 18, 2026

Ο 33χρονος παίκτης έγραψε : «ΑΝΥΠΟΜΟΝΩ για το νέο ΣΕΦ».