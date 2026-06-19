Προσοχή στα μελτέμια συνιστά για τις επόμενες ημέρες ο Μαρουσάκης – Κίνδυνος πυρκαγιάς σε 13 περιοχές σήμερα

Συνεχίζεται η αστάθεια του καιρού και σήμερα Παρασκευή 19/6, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και καταιγίδες να εμφανίζονται από το μεσημέρι και μέχρι το απόγευμα, ενώ τα ισχυρά μελτέμια αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open Κλέαρχο Μαρουσάκη, η Πελοπόννησος, ειδικά στο εσωτερικό της, θα παρουσιάσει επίσης σημάδια αστάθειας, ενώ η κατάσταση στα θαλάσσια τμήματα αναμένεται πιο ήρεμη, παρά την ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα βουνά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, καθώς και στη βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα, με τα φαινόμενα να είναι τοπικά και σύντομης διάρκειας. Στο μεγαλύτερο μέρος του ηπειρωτικού κορμού, ειδικά σε πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές, ο καιρός θα παραμείνει σχετικά σταθερός. Αντίθετα, στα ορεινά αναμένονται μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες όμως δεν θα επηρεάσουν εκτεταμένες περιοχές.

Η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί με λίγες βροχές να εμφανίζονται κυρίως σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Τα μελτέμια θα συνεχίσουν να επικρατούν στο Αιγαίο, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών, ιδιαίτερα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Την Κυριακή, το Αιγαίο θα διατηρήσει τους ισχυρούς βοριάδες, τα ανατολικά θα δροσιστούν, ενώ στα δυτικά αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες έως και 35 βαθμούς. Παράλληλα, τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν ξανά κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά, καθώς και σε ορεινές περιοχές του εσωτερικού.

Συνολικά, σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, η προσοχή στον κίνδυνο πυρκαγιάς πρέπει να είναι αυξημένη, λόγω των ισχυρών βοριάδων και των ξηρών καιρικών συνθηκών που θα επικρατήσουν στις περισσότερες θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας.

Πού υπάρχει σήμερα Παρασκευή 19/6 κίνδυνος πυρκαγιών

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για σήμερα Παρασκευή 19/6 προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) στις εξής περιοχές:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αττική

Αργολίδα

Κρήτη

Περιοχές σε Βοιωτία, Εύβοια, Κορινθία

Μυτιλήνη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο και Κάσο

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Πρόγνωση για το Σάββατο 20/6

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπερωτικά τους 30 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόγνωση για την Κυριακή 21/6

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 22/6

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόγνωση για την Τρίτη 23/6

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.