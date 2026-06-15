Δωροθέα Μερκούρη: «Δεν σκέφτομαι να παντρευτώ ξανά – Δεν θέλω κάποιον να με ζαλίζει»

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο «Πρωινό» και τον Γιώργο Λιάγκα παραχώρησε το πρώην μοντέλο και ηθοποιός, Δωροθέα Μερκούρη.

«Οι κόρες μου μένουν μόνες τους. Έχουν πάρει τον δρόμο τους και κάνουν ότι θέλουν. Υπάρχει μια δυσκολία όταν φεύγουν τα παιδιά, είναι σαν να ζήσει μια απώλεια, σου λείπουν. Από την άλλη όμως, απολαμβάνω πάρα πολύ και την ελευθερία μου», ανέφερε μεταξύ άλλων.

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«Ευτυχώς που έκανα τα δύο κορίτσια μου, αλλά αν ήξερα ότι ο κόσμος θα γινόταν αυτό που ζούμε σήμερα, θα το είχα σκεφτεί. Δεν ξέρω αν οι κόρες μου θα κάνουν παιδιά με αυτά που βλέπουν. Σαν μητέρα είμαι χαλαρή. Με την Ηλέκτρα που είναι μεγαλύτερη συζητάω πιο πολλά, η Γκαΐα είναι πιο κλειστή. Εγώ είμαι ίδια και με τις δύο απλά έχουν διαφορετικούς χαρακτήρες», πρόσθεσε.

Δεν θα παντρευόμουν ξανά. Θέλω να δω πως θα είναι η ζωή μου χωρίς όλο αυτό το κομμάτι του έρωτα. Δεν θα έκανα ποτέ κάτι επειδή νιώθω μόνη μου. Έχω τα παιδιά μου και έχω και πάρα πολλούς φίλους», σημείωσε για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου.

«Μέχρι στιγμής δεν σκέφτομαι το πέρασμα του χρόνου. Επειδή βλέπω ότι τα πάω καλά, δεν το έχω σκεφτεί. Τα πάω καλά γιατί είμαι μόνο και δεν έχω κάποιον να με ζαλίζει. Οι άντρες σε ζαλίζουν λίγο», κατέληξε.