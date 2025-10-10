Αξίζει ο Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης; Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Μαξ Έριχ: Συνελήφθη για ξυλοδαρμό της μητέρας του ο πρώην αρραβωνιαστικός της Ντέμι Λοβάτο

Το ζευγάρι είχε μια θυελλώδη σχέση, η οποία ξεκίνησε την άνοιξη του 2020

EPA / CAROLINE BREHMAN
DEBATER NEWSROOM

Ο Μαξ Έριχ, ο ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστός από τον σύντομο αρραβώνα του με την τραγουδίστρια Ντέμι Λοβάτο το 2020, συνελήφθη στη Φλόριντα με σοβαρές κατηγορίες ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με το TMZ, ο 33χρονος ηθοποιός συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης, 7 Οκτωβρίου, με την κατηγορία της σωματικής επίθεσης σε άτο άνω των 65 ετών. Όπως αποδείχθηκε, το θύμα της επίθεσης ήταν η μητέρα του.

Η υπόθεση πήρε ακόμη πιο σοκαριστικές διαστάσεις από τα στοιχεία της αστυνομικής αναφοράς. Οι αρχές έλαβαν κλήση για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με τον καταγγέλλοντα να ισχυρίζεται ότι ο Μαξ Έριχ έκανε live μετάδοση στα social media, δείχνοντας τον ξυλοδαρμό της μητέρας του.

Η αστυνομία μετέβη στην κατοικία του στη Φλόριντα και βρήκε τη μητέρα του ηθοποιού στο σπίτι μιας γειτόνισσας, χωρίς να φέρει σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο γιος της είχε κάνει υπερβολική χρήση εισπνεόμενων ουσιών, έχοντας καταναλώσει υποξείδιο του αζώτου (γνωστό ως «αέριο του γέλιου») λίγο πριν ξεσπάσει βίαια.

Υπενθυμίζεται πως ο Έριχ και η Ντέμι Λοβάτο είχαν μια θυελλώδη σχέση, η οποία ξεκίνησε την άνοιξη του 2020 και οδήγησε σε αρραβώνα τον Ιούλιο του ίδιου έτους, για να λήξει άδοξα μόλις δύο μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο.

