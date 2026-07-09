Χανιά: Συνελήφθη 28χρονος που χτυπούσε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους

Χειροπέδες σε έναν 28χρονο πέρασε η αστυνομία στα Χανιά, μετά από δύο καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, μέσα σε διάστημα μόλις τριών ημερών.

Όπως αναφέρει το neakriti, 25χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι υπέστη βίαιη συμπεριφορά από τον σύζυγό της, αναφέροντας πως τα περιστατικά είχαν ως αποτέλεσμα να της προκαλέσουν σωματικές βλάβες, μώλωπες και αμυχές.

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Ιδιαίτερα σοβαρό στοιχείο της καταγγελίας αποτελεί ότι, σύμφωνα με τη γυναίκα, τα περιστατικά σημειώθηκαν παρουσία των παιδιών του ζευγαριού.

Η 25χρονη φέρεται να ανέφερε στις αρχές ότι το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στις 6 Ιουλίου, ενώ ένα δεύτερο επεισόδιο έλαβε χώρα χθες Τετάρτη 8 Ιουλίου. Μετά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά, η γυναίκα αποφάσισε να μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα και να καταγγείλει τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία.

Ο 28χρονος συνελήφθη από τις αρχές και η υπόθεση αναμένεται να ακολουθήσει τη δικαστική οδό.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.