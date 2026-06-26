Μητέρα 3χρονου Άγγελου: “Ο σύντροφός μου έλεγε πως καίει το παιδί για να βάλει μυαλό” – Ανατριχιαστική απολογία

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής (26/6) η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου με την 27χρονη μητέρα να περιγράφει σοκαριστικά περιστατικά βίας εις βάρος του παιδιού.

Η γυναίκας μίλησε για τους πρώην συντρόφους της και συγκεκριμένα τον 44χρονο που φέρεται να υπέβαλε σε βασανιστήρια τον μικρό Άγγελο. Σύμφωνα με το neakriti.gr, η 27χρονη υποστήριξε ότι το παιδί, το πρώτο διάστημα της σχέσης της με τον 44χρονο, κοιμόταν μαζί τους στο διπλό κρεβάτι, ενώ στη συνέχεια περιέγραψε σοβαρά περιστατικά κακοποίησης, αποδίδοντάς τα στον σύντροφό της.

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Όπως είπε, «μετά δεν ξέρω τι τον έπιασε, πήρε το ξύλο της κούνιας και τον είδα να χτυπάει το παιδί στα χέρια και στα γόνατα, επειδή ήταν ζωηρός». Παράλληλα ανέφερε ότι ο ίδιος της έλεγε πως «καίει το παιδί για να βάλει μυαλό», προσθέτοντας ότι η ίδια δεν είχε δει ποτέ άμεσα τις πράξεις αυτές.

Σε ερώτηση για το γιατί δεν πήγε το παιδί στο νοσοκομείο, απάντησε: «Πώς να πάω στο νοσοκομείο; Αφού ήταν μακριά». Η κατηγορούμενη σημείωσε ακόμη ότι έβλεπε «κάποια χτυπήματα», χωρίς όμως –όπως είπε– να γνωρίζει την προέλευσή τους.

Αναφερόμενη στο περιστατικό της ημέρας που οδήγησε στην απομάκρυνσή της από το σπίτι, είπε ότι στο σχολείο το παιδί χτυπιόταν και φώναξε μια ακατάλληλη λέξη, την οποία περιέγραψε ως «που…α», σημειώνοντας ότι αυτό αποτέλεσε την αφορμή για να φύγει.

«Αυτή ήταν η αιτία για να πάρω το παιδί και να εξαφανιστώ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι γονείς της δεν γνώριζαν ότι είχε φύγει και ότι πήρε μαζί της ελάχιστα πράγματα και μόλις 3-4 ρούχα του Άγγελου.

Τέλος, περιέγραψε ένα περιστατικό κατά το οποίο, όπως υποστήριξε, ένα πρωί της 25ης Ιανουαρίου βγήκε για καφέ και όταν επέστρεψε είδε το παιδί σε κακή κατάσταση.

«Μπαινω μέσα και βλέπω το παιδί πάνω στον καναπέ με γυρισμένα τα μάτια. Μου είπε ότι χτύπησε στο τραπεζάκι», κατέθεσε, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

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Περιγράφοντας μια πλήρη απαξίωση της ανθρώπινης ζωής και του ίδιου του παιδιού, ο 44χρονος φέρεται, σύμφωνα με την απολογία της μητέρας, να της είχε πει: «Αν πάθει κάτι το παιδί σου, δεν πειράζει· θα κάνουμε άλλο».

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η πρόεδρος της έδρας έδειξε στη μητέρα φωτογραφίες του παιδιού με σημάδια κακοποίησης. Η 27χρονη ρωτήθηκε αν είχε δει τα συγκεκριμένα σημάδια και πώς προκλήθηκαν, απαντώντας επανειλημμένα ότι δεν γνωρίζει:

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«Δεν έχω καταλάβει ότι το παιδί μου έχει φύγει, νιώθω ότι είναι εδώ. Ζητώ χίλια συγγνώμη που δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα». Με αυτά τα λόγια έκλεισε την απολογία της η 27χρονη.

Αρνήθηκε ότι είχε ασκήσει βία εις βάρος της 27χρονης ο βιολογικός πατέρας

Μετά το τέλος της απολογίας της 27χρονης μητέρας του 3χρονου Άγγελου, το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση για μισή ώρα.

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Με την επανέναρξη της συνεδρίασης και αφού είχε ολοκληρωθεί η απολογία της 27χρονης μητέρας, η ακροαματική διαδικασία συνεχίστηκε με την απολογία του τρίτου κατηγορούμενου, του βιολογικού πατέρα του μικρού Άγγελου.

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι είχε ασκήσει σωματική βία σε βάρος της 27χρονης, υποστηρίζοντας πως στη σχέση τους υπήρχαν μόνο εντάσεις.

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«Ποτέ δεν έχω χτυπήσει την ίδια. Απλά είχαμε εντάσεις, γιατί συνομιλούσε με άλλους ανθρώπους μέσω του Facebook», ανέφερε χαρακτηριστικά ενώπιον του δικαστηρίου.

Αναφερόμενος στην περίοδο μετά τη γέννηση του παιδιού, ισχυρίστηκε ότι η οικογενειακή τους ζωή κυλούσε ομαλά και πως υπήρχε στήριξη από το οικογενειακό του περιβάλλον.