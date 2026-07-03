Συνελήφθη ο κεντρικός λιμενάρχης Θεσσαλονίκης για ενδοοικογενειακή βία – Τον κατήγγειλε η σύζυγός του
Την υπόθεση θα αναλάβει το Ναυτοδικείο
Στη σύλληψη του λιμενάρχη Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της 49χρονης συντρόφου του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγος του, υπήκοος Βουλγαρίας, τηλεφώνησε στην αστυνομία και τον κατήγγειλε για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με τον 50χρονο να συλλαμβάνεται από αστυνομικούς του τμήματος Λευκού Πύργου.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο 50χρονος φέρει τον βαθμό του πλοιάρχου και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία από το ΑΤ Λευκού Πύργου.
Ο λιμενάρχης Θεσσαλονίκης κρατείται στο αστυνομικό τμήμα και μετά τον σχηματισμό της δικογραφίας θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.
πηγή στην Google
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